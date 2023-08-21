Сили оборони попередили про дуже високий рівень ракетної загрози

Наразі у Чорному морі перебуває ворожий підводний ракетоносій і малий ракетний корабель

Країна-агресорка наростила присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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«На додачу до підводного човна вийшов малий ракетний корабель. Відповідно, кількість «Калібрів» збільшено до 12», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напруження ситуації передбачуване. «Рівень ракетної загрози – дуже високий», – заявили Сили оборони півдня України.

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Захисники закликають громадян України оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Увечері 20 серпня повідомлялося, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває ворожий підводний човен з чотирма ракетами типу «Калібр».

Нагадаємо, триває 544-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів і здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, будівля навчального закладу та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.