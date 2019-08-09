Проросійська партія Італії внесла до Сенату постанову про недовіру прем'єру



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Прем'єр Італії Конте і глава МВС Сальвіні

У партії зазначили, що останнім часом її партнер по коаліції партія «Рух 5 Зірок» голосує проти законопроєктів, які пропонуються «Лігою»

Проросійська італійська партія «Ліга» міністра МВС Маттео Сальвіні внесла до Сенату постанову про оголошення недовіри прем'єр-міністру країни Джузеппе Конте.

Про це повідомляє ANSA.

«У п'ятницю «Ліга» внесла до Сенату постанову про оголошення недовіри прем'єр-міністру країни Джузеппе Конте після того, як лідер партії, віцепрем'єр та міністр МВС Маттео Сальвіні у четвер заявив про відсутність більшості (у коаліції — ред.) та закликав провести дострокові вибори», - йдеться у повідомленні.

У партії зазначили, що останнім часом її партнер по коаліції партія «Рух 5 Зірок» голосує проти законопроєктів, які пропонуються «Лігою».

Протягом четверга у Римі відбувалися зустрічі між лідерами країни, зокрема між Сальвіні та Конте, а також Конте та президентом Італії Серджо Маттареллою. Вони намагалися владнати конфлікт між «Лігою» та її партнером у коаліції - партією «Рух 5 зірок». Останнім приводом для суперечки між ними став проєкт швидкісної залізничної гілки між італійським містом Турін і французьким Ліоном (TAV). «Ліга» його підтримує, тоді як «Рух 5 зірок» - проти.

Згодом віце-прем'єр-міністр Італії та лідер правої партії «Ліга» Маттео Сальвіні заявив про відсутність парламентської більшості в урядової коаліції та необхідність проведення дострокових виборів у країні.