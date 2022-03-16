Які страви, продукти та напої зникнуть із меню російських ресторанів через санкції

Ресторатори пророкують кінець паназіатської кухні

Західні санкції та падіння рубля вже найближчим часом серйозно змінять російський ресторанний бізнес. Закладам доведеться відмовитися від низки продуктів та напоїв, визнають російські ЗМІ.

Напої

Найбільш помітні зміни чекають на російських споживачів у сфері імпортного алкоголю, адже більшість затребуваних там брендів належать міжнародним корпораціям. Так, наприклад, зупинення поставок французькою компанією Pernod Ricard означає, що імпортери не зможуть завезти до Росії віскі Chivas Regal, Jameson та Ballantine's, текілу Olmeca, горілку Absolut та ще кілька десятків брендів. Американська Diageo припинила постачання віскі Johnnie Walker, рому Captain Morgan, лікеру Baileys та пива Guiness тощо.

Самі ресторатори сподіваються, що марки, які потрапили до санкційного списку, не зникнуть з ринку зовсім: що їх ввозитимуть не за прямими контрактами, а через треті країни, які не потрапили під санкції. Це збільшить вартість напоїв, яка і так виросла вдвічі за останні два тижні через падіння курсу рубля. Інше сподівання росіян – що відомі бренди замінять якісь менш розкручені марки.

Їжа

Керівник російської DNK FOOD Владислав Дорошенко вважає, що скоро перервуться регулярне постачання деяких видів риби (тунцю, вугра), морепродуктів та частини спецій. «Заміну цим продуктам вигадати неможливо. Відповідно, у ресторанах страви з цими продуктами не продаватимуться», — констатує ресторатор.

Ресторатори визнають, що морепродукти та червона риба вже підскочили у ціні на 30–40%, і це не межа.

Втім, якщо страви з конкретного виду риби ще можна просто виключити з меню, деякі базові продукти доведеться замінювати менш якісними вітчизняними аналогами. Зокрема, ресторатори кажуть, що у постачальників закінчилося італійське борошно для піци. Єєвропейська мука або основа для соусів і були дуже дорогі при довоєнному курсі євро, тепер же через зависоку ціну вони будуть просто нікому не потрібні — в регіонах так точно.

Російський ресторатор Дмитро Клок констатує, що зараз у постачальників може зникнути «будь-який продукт у будь-який момент». На його думку, найсильніше від змін, що відбуваються, постраждає паназіатська кухня (мікс китайської, японської, тайської та індійської кухонь – «Главком»), де заміни імпортним інгредієнтам немає в принципі.

«Суп «Том Ям» стане розкішшю. Закінчується ціла епоха. Єдине, що з нами залишиться точно, це роли», — каже Клок.

Удари на російських рестораторів сиплються звідки не чекали. Наприклад, зараз уже втричі подорожчала звичайна касова стрічка. Вона потрібна не тільки для чеків – на ній традиційно отримує замовлення кухня. Ніхто раніше не звертав особливої уваги на цей недорогий витратний матеріал, доки не впав рубль і не почали розриватися звичні канали постачання. З'ясувалося, що майже вся касова стрічка, якою користуються заклади, виготовляється у Німеччині.