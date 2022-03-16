Курс долара в обмінниках Росії злетів

Курс долара в обмінниках РФ з самого ранку вже досяг позначки 236 руб.

У РФ сьогодні, 16 березня, можуть оголосити зовнішній дефолт

Офіційний курс станом на ранок 16 березня становить 110 рублів за $1.

Курс долара в обмінниках РФ з самого ранку вже досяг позначки 236 руб., а на чорному ринку –більше 300 руб., інформує російський сервіс banki.ru.

Як повідомлялось, у Росії сьогодні, 16 березня, можуть оголосити зовнішній дефолт. Цього дня росіяни мають виплатити відсотки за доларовими облігаціями на $117 млн. Проте російський уряд ухвалив рішення борги у валюті не платити, натомість віддавати рублями.

Раніше аналітики Bloomberg озвучили три сценарії дефолту:

Сценарій №1

Росія виплачує відсотки за доларовими облігаціями у доларах. Це тимчасово запобігатиме борговій кризі. Проте інвестори чекатимуть на виплати за доларовими облігаціями зі строком погашення 4 квітня. І якщо доларів на цю виплату не вистачить, 4 квітня стане новою датою можливого дефолту РФ.

Сценарій №2

Росія здійснює погашення доларових облігацій у рублях. Деякі контракти щодо облігацій передбачають таку можливість, але не облігації, відсотки за якими мають бути виплачені 16 березня. Тому більшість інвесторів вважатимуть це дефолтом.

Ще 14 березня Мінфін РФ дав платіжне доручення про виплати 16 березня купонного доходу за облігаціями на $117,2 млн. Але не вказав, у якій валюті будуть виплачені гроші. При цьому в РФ затвердили тимчасовий порядок виплат за боргами держави в іноземній валюті, що дозволяє виплати у рублях.

Сценарій №3

Росія взагалі не платитиме. Тоді РФ матиме 30-денний пільговий період. Якщо до 15 квітня РФ не заплатить, настане класичний жорсткий дефолт. У такому разі для Росії буде заблоковано доступ до фінансування.

Реалізація і 2-го і 3-го сценарію призведе до хвилі дефолтів за боргом в іноземній валюті на суму близько $150 млрд. Борг за облігаціями Росії становить $39,9 млрд, борги російських компаній в іноземній валюті – $105 млрд, у тому числі «Газпрому» – $25,5 млрд, РЖД – $4,9 млрд, «Лукойлу» та Ощадбанку – по $3 млрд.