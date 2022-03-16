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    Думки вголос

    Сильний удар по бойовому духу окупантів. Що відомо про ліквідованого у Маріуполі генерала

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Ліквідація Мітяєва &ndash; це дуже крута подія - Сильний удар по бойовому духу окупантів. Що відомо про ліквідованого у Маріуполі генерала
    Ліквідація Мітяєва – це дуже крута подія

    Маріуполь треба рятувати, кожен, хто там бореться, заслуговує на найвищу нагороду

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    Полк Нацгвардии в осажденном Мариуполе выложил фото убитого российского военнослужащего с погонами генерал-майора. Лицо на фото не был полностью заметно. Документов на трупе не обнаружено. Но маловероятно, что в российской армии на передовой какой-то военный может себе позволить носить погоны генерала шутки ради. Тем не менее, всякое бывает.

    Но прошли сутки. И ни одно российское медиа новость о ликвидации генерала не опровергло. Хотя обычно противник всегда комментирует и старается опровергать информацию в украинских соцсетях.

    И сегодня в украинских медиа появилось обоснованное предположение, что убитый – генерал- майор Олег Митяев, командир 150-й мотострелковой дивизии, которая действительно принимает активное участие в штурме Мариуполя.

    Митяев командовал российской группировкой в Сирии. И был поставлен командовать новой 150-й дивизией, развёрнутой у самой границы с Украиной специально для наступательных действий на Донбассе.

    Ликвидация Митяева – это очень крутое событие, поскольку он является одним из самых перспективных и знаковых российских военачальников. Теперь после такой конкретизации, посмотрим какая будет реакция в РФ, смогут ли они опровергнуть информацию по Митяеву. Это серьёзный удар по боевому духу российских командиров. И огромный успех Героев Мариуполя.

    15 дней сражаются в полном окружении украинские воины в Мариуполе. Без воды, тепла, света. Каждый день они выносят на себе страшные артиллерийские и авиационные обстрелы, каждый день отбивают штурмы, которые проводят, судя по потерям, пленным, части 150-й, 19-й мотострелковых дивизий, 810-й бригады морской пехоты, 22-й бригады спецназ, 1-го армейского корпуса ВС РФ.

    В таких тяжелейших условиях наши воины находят возможность громить врага, и наносить россиянам страшные потери, каждый день брать пленных, и уничтожать высший командный состав врага.

    Мариуполь надо спасать, каждый, кто там сражается, заслуживает высшей награды.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Маріуполь Донбас війна Донеччина #stoprussia
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    Сильний удар по бойовому духу окупантів. Що відомо про ліквідованого у Маріуполі генерала