Сильний удар по бойовому духу окупантів. Що відомо про ліквідованого у Маріуполі генерала

Маріуполь треба рятувати, кожен, хто там бореться, заслуговує на найвищу нагороду

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Полк Нацгвардии в осажденном Мариуполе выложил фото убитого российского военнослужащего с погонами генерал-майора. Лицо на фото не был полностью заметно. Документов на трупе не обнаружено. Но маловероятно, что в российской армии на передовой какой-то военный может себе позволить носить погоны генерала шутки ради. Тем не менее, всякое бывает.

Но прошли сутки. И ни одно российское медиа новость о ликвидации генерала не опровергло. Хотя обычно противник всегда комментирует и старается опровергать информацию в украинских соцсетях.

И сегодня в украинских медиа появилось обоснованное предположение, что убитый – генерал- майор Олег Митяев, командир 150-й мотострелковой дивизии, которая действительно принимает активное участие в штурме Мариуполя.

Митяев командовал российской группировкой в Сирии. И был поставлен командовать новой 150-й дивизией, развёрнутой у самой границы с Украиной специально для наступательных действий на Донбассе.

Ликвидация Митяева – это очень крутое событие, поскольку он является одним из самых перспективных и знаковых российских военачальников. Теперь после такой конкретизации, посмотрим какая будет реакция в РФ, смогут ли они опровергнуть информацию по Митяеву. Это серьёзный удар по боевому духу российских командиров. И огромный успех Героев Мариуполя.

15 дней сражаются в полном окружении украинские воины в Мариуполе. Без воды, тепла, света. Каждый день они выносят на себе страшные артиллерийские и авиационные обстрелы, каждый день отбивают штурмы, которые проводят, судя по потерям, пленным, части 150-й, 19-й мотострелковых дивизий, 810-й бригады морской пехоты, 22-й бригады спецназ, 1-го армейского корпуса ВС РФ.

В таких тяжелейших условиях наши воины находят возможность громить врага, и наносить россиянам страшные потери, каждый день брать пленных, и уничтожать высший командный состав врага.

Мариуполь надо спасать, каждый, кто там сражается, заслуживает высшей награды.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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