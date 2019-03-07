«Прослушка» біля офісу Зеленського: СБУ звинуватила МВС у зриві спецоперації



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«Прослушка», яку виявили біля офісу Зеленського

МВС «навмисно допустило виток інформації з обмеженим доступом, нанесло шкоду національним інтересам держави»

Служба безпеки України звинуватила керівництво МВС у спробі дискредитації спецслужби шляхом поширення неправдивої інформації щодо прослуховування кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Служба безпеки України офіційно заявляє: повідомлення з боку керівництва МВС України та наближених до нього окремих народних депутатів України щодо причетності СБ України до прослуховування кандидата у Президенти України Володимира Зеленського є свідомим поширенням неправдивої інформації задля дискредитації української спецслужби», - йдеться у повідомленні.

У СБУ заявили, що в МВС знали про оперативні заходи спецслужби, схвалені судом і ГПУ, щодо підозрюваної в державній зраді особи.

«У МВС України ще до «гучного викриття» було відомо, що 4 березня цього року за адресою вул. Білоруська, 26 співробітники Служби безпеки України проводили оперативно-технічні заходи, що здійснювалися на підставі ухвали апеляційного суду м. Києва та за погодженням з ГПУ відносно особи, яка обґрунтовано підозрюється контррозвідкою СБУ у державній зраді (ст. 111 КК України). Це призвело до розшифровування оперативно-технічних заходів та зриву операції по документуванню злочинної діяльності в інтересах російських спецслужб», - стверджують в СБУ.

Спецслужба заявила, що керівництво МВС свідомо оприлюднило відео і фото спецтехніки та розкрило форми і методи роботи співробітників СБ України, чим «навмисно допустило виток інформації з обмеженим доступом, нанесло шкоду національним інтересам держави».

Також у спецслужбі зазначили, що інцидент наразі розслідує ДБР.

«За вказаним фактом 6 березня поточного року Державним бюро розслідувань України розпочато кримінальне провадження», - йдеться в заяві СБУ.

Керівник СБУ Василь Грицак заявив, що спецслужба за потреби надасть МВС доступ до матеріалів розслідування щодо держзради.

«У рамках наданих повноважень та в установленому законами України порядку я готовий надати керівництву МВС України доступ до матеріалів цієї справи. Це дасть їм змогу особисто впевнитися у тому, що матеріали стосуються виключно документування факту державної зради конкретного громадянина України та не мають жодного відношення ані до Зеленського, ані до будь-якого іншого політичного діяча», - сказав Грицак.

Раніше Служба безпеки України заявила, що знайдена поліцією апаратура для прослуховування належить їй, але слухала СБУ не кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Раніше до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про невідому коробку на даху будівлі по вулиці Білоруській. Коли правоохоронці прибули на місце події, до них звернувся охоронець кандидата на пост президента України Володимира Зеленського. Він розповів, що на даху житлового будинку невідомі особи встановлювали підозрілі предмети.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом встановлення невідомими спеціальних технічних засобів отримання інформації на даху будинку на даху будівлі по вулиці Білоруській у Києві, де знаходиться офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського.