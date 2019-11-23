Труба прокоментував можливість своєї відставки



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Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не буде подавати у відставку через скандал з опублікованими записами

Труба хоче залишитися на посаді директора ДБР ще три роки

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив, що готовий залишити свою посаду через три роки.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна».

Він зазначив, що в даний час мова не йде про недовіру директору ДБР, а про перезавантаження цього органу.

«Якщо стоїть питання про те, чи піду я, - так, але бажано через три роки», - заявив Труба.

Він також зазначив, що за рік роботи ДБР можна говорити про певні результати, а умови гарантій незалежності ДБР прописані в законі про Державне бюро розслідувань, серед яких і конкурс на посаду директора.

Раніше повідомлялося, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не буде подавати у відставку через скандал з опублікованими записами начебто його розмов в одному з Telegram-каналів.

Нагадаємо, 19 листопада з’ясувалось, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба узгоджує свої дії із керівником Офісу президента Андрієм Богданом. Інформація підтверждувалась записом телефонної розмови Труби із людиною, яку він називає «Андрій Йосипович». Першоджерело – телеграм канал «Трубу прорвало», на якому ця розмова і була опублікована.

Епізод відбувся 17 липня цього року. Так, на аудіо чути, як Труба просить помічницю вийти з його кабінету, а через кілька секунд телефонує людині, яку називає «Андрієм Йосиповичем». Під час розмови Труба звітує про свій ранковий брифінг щодо виклику на допит Порошенка, який на нього так і не з'явився. Він також радиться щодо наступного виклику Порошенка на допит.

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