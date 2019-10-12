Протести проти формули Штаймаєра. У «Нацдружинах» кажуть, що стрілянину на блокпості – це «підступи обласної влади»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер «Національних дружин» Ігор Михайленко (псевдонім Друг Черкас) Фото: Станіслав Груздєв, Главком

За даними Михайленка, є інформація, що саме заступник очільника області Погуляйко вимагав від правоохоронців, щоби вони чинили тиск на людей, які їдуть на цю акцію в Золоте

Лідер «Нацдружин» Ігор Михайленко в інтерв'ю «Главкому» пояснив причину стрілянини на одному з блокпостів за 60 км від Золотого на Луганщині. Про це він розповів, відповідаючи на питанння, що призвело до конфлікту.

«Я перебуваю у Золотому від ранку неділі 6 жовтня. До мене їхали мої соратники для того, щоби підтримати нашу акцію «Ні капітуляції!», це наш останній блокпост. Ми про це говорили чітко, ясно – артикулювали ці меседжі нашому суспільству постійно. Ми заїжджали (на блокпости) досить спокійно в неділю, у нас був поверхневий огляд, ми надали документи правоохоронцям. Як законослухняні громадяни виконали їхні законні вимоги. А от 9 жовтня ж була трішки інша історія. Вона мала політичний підтекст. Швидше за все, це «підступи» обласної влади, губернатора та його заступника (мова іде про главу області Віталія Комарницького і його першого заступника Юрія Погуляйка)», - розказав Михайленко.

За даними Михайленка, є інформація, що саме заступник очільника області вимагав від правоохоронних органів, щоби вони чинили тиск на людей, які їдуть на цю акцію в Золоте. «Взагалі ці особи з 2014 року в обласній та місцевій владі, вони є прихильниками відведення, вони взагалі є прихильниками «референдумів», - зазначив він.

«Отож, протестувальники надали документи, пройшли поверхневий огляд автотранспорту, але з них вимагали особистий огляд кожного активіста, а це затягувало на 2-5 годин цю історію. Вони б знайшли когось (порушника закону) і так далі. Якась частина правоохоронців на блокпості активно тиснула на активістів, активно проявляла своє ставлення до моїх соратників. Частина ж лояльно поставилася, вимагала, аби людей пропустити. На відео видно, що конфлікт виник між кількома нашими і кількома правоохоронцями. Всі ж інші стояли збоку, не було там якихось ексцесів, протистояння», - уточнив Михайленко.

Нагадаємо, 9 жовтня на одному з блокпостів у Кремінному, що за 60 км від Золотого, стався конфлікт між активістами і представниками правоохоронних органів. Останні нібито наполягали на ретельному огляді усіх учасників протестів, які проїжджають через блокпости, натомість протестувальники погоджувалися лише на перевірку документів. В якийсь момент напруження сягнуло такого рівня, що один із поліцейських відкрив вогонь у повітря. Але до гіршого справа не дійшла. На місце прибув лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький і конфлікт вдалося владнати: колона автомобілів далі без пригод дісталася кінцевого пункту призначення – Золотого.

Як повідомлялось, з минулих вихідних місто Золоте в Попаснянському районі на Луганщині, опинилося у центрі уваги всієї України. До нього почали з’їжджатися націоналісти, аби завадити розведенню військ, початок якого керівництво держави анонсувало на понеділок, 7 жовтня.

Згодом стало відомо, що заплановане розведення військ у Петрівському і Золотому, було відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.



