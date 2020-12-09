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    Протести у Нових Санжарах: двом фігурантам винесли вирок

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    <span>Масові заворушення у Нових Санжарах спровокували відкриття ряду кримінальних справ</span> - Протести у Нових Санжарах: двом фігурантам винесли вирок
    Масові заворушення у Нових Санжарах спровокували відкриття ряду кримінальних справ

    Фігурантів засудили до 5 років з випробувальним терміном в один рік

    Новосанжарський районний суд на Полтавщині виніс вирок Михайлу Галаці та Костянтину Бігдану, які кидали каміння та цеглу в поліцію у лютому 2020 року, коли до Нових Санжар привезли евакуйованих з Китаю українців та іноземців.

    Про це повідомила адвокатка Валентина Рябуха, передає hromadske.

    За її словами, він та Михайло Галака уклали угоду зі слідством та були засуджені за масові заворушення до 5 років з випробувальним терміном в один рік.

    За даними слідства, підозрювані кидали каміння у правоохоронців та перешкоджали проїзду автобусів, які везли евакуйованих з Китаю українців.

    Внаслідок цього постраждали п’ятеро правоохоронців.

    Додамо, що раніше угоду зі слідством уклали ще кілька затриманих.

    Нагадаємо, що 20 лютого до України прибув літак з евакуйованими громадянами, які перебували в китайському Ухані, де зафіксований спалах коронавірусу. На борту перебували 45 громадян України та 27 іноземців, а також екіпаж і лікарі. За даними МОЗ, усі – здорові.

    Цих осіб помістили на обсервацію до санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

    Водночас перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

    5 березня у Нових Санжарах побував президент Володимир Зеленський, який привітав евакуйованих з Китаю громадян із закінченням 14-денного терміну обсервації.

    25 серпня у Нових Санжарах, що на Полтавщині, було зафіксовано перший випадок Covid-19. Захворіла пенсіонерка, яка приїхала з відпочинку на Західній Україні.

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    Теги: засуджені президент вирок
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