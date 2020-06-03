Протести в США: Пентагон направив 1,6 тис. військових в район Вашингтона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Солдати регулярних військ розміщені на військових базах у вашингтонській агломерації, але не в самому Вашингтоні

Військові знаходяться «у стані підвищеної готовності», але не допомагають цивільній владі в їх діях

Пентагон перекинув близько 1,6 тис. військовослужбовців в околиці столиці США у зв'язку з протестами, викликані смертю афроамериканця Джорджа Флойда, який помер після жорсткого затримання поліцейськими в Міннеаполісі (штат Міннесота).

Про це повідомило у вівторок агентство Reuters з посиланням на офіційного представника американського оборонного відомства Джонатана Хоффмана.

«Солдати регулярних військ розміщені на військових базах у вашингтонській агломерації, але не в самому Вашингтоні», — наводить агентство слова Хоффмана.

Представник Пентагону зазначив, що військові знаходяться «у стані підвищеної готовності», але не допомагають цивільній владі в їх діях.

Як повідомлялось, у США в ході протестів і заворушень, викликаних смертю афроамериканця Джорджа Флойда. від рук поліцейських, загинули щонайменше 11 осіб. Десятки людей було поранено.

Жертвами стали жителі дев'яти міст: Сент-Луїса, Луїсвілля, Окленда, Індіанаполіса, Давенпорта, Міннеаполіса, Омахи, Детройта і передмістя Чикаго.

Зазначається, що більшість загиблих - афроамериканці.

За даними влади, в Сент-Луїсі був застрелений 77-річний відставний капітан поліції Девід Дорн, який служив в армії 38 років. Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родині загиблого і висловив подяку всім поліцейським за службу.

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Вже тиждень у США тривають масові протести з погромами. Комендантську годину ввели щонайменше в 40 американських містах. Влада задіяла Національну гвардію для придушення протестного руху. Також Трамп пригрозив ввести армію в охоплені заворушеннями міста.

Також нагадаємо, що вандали-протестувальники у США намалювали на пам’ятнику знаменитому хокеїстові серп і молот.



