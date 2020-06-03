Трамп закликав владу Нью-Йорка вводити нацгвардію



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Дональд Трамп закликав владу Нью-Йорка вводити нацгвардію

Трамп відзначив, що «невдахи і покидьки», якими на його думку є учасники заворушень, «розривають» місто «на частини»

Президент США Дональд Трамп звернувся до влади Нью-Йорка з проханням ввести національну гвардію для припинення масових заворушень в місті.

Про це він написав у своєму Twitter.

Американський лідер відзначив, що «невдахи і покидьки», якими на його думку є учасники заворушень, «розривають» місто «на частини».

«Нью-Йорк, зверніться до Нацгвардії», - написав Трамп.

При цьому він закликав міську владу «діяти швидко».

NYC, CALL UP THE NATIONAL GUARD. The lowlifes and losers are ripping you apart. Act fast! Don’t make the same horrible and deadly mistake you made with the Nursing Homes!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Вже тиждень у США тривають масові протести з погромами. Комендантську годину ввели щонайменше в 40 американських містах. Влада задіяла Національну гвардію для придушення протестного руху. Також Трамп пригрозив ввести армію в охоплені заворушеннями міста.

Також нагадаємо, що вандали-протестувальники у США намалювали на пам’ятнику знаменитому хокеїстові серп і молот.