Трамп закликав владу Нью-Йорка вводити нацгвардію

Трамп відзначив, що «невдахи і покидьки», якими на його думку є учасники заворушень, «розривають» місто «на частини»

Президент США Дональд Трамп звернувся до влади Нью-Йорка з проханням ввести національну гвардію для припинення масових заворушень в місті.

Про це він написав у своєму Twitter.

Американський лідер відзначив, що «невдахи і покидьки», якими на його думку є учасники заворушень, «розривають» місто «на частини».

«Нью-Йорк, зверніться до Нацгвардії», - написав Трамп.

При цьому він закликав міську владу «діяти швидко».

NYC, CALL UP THE NATIONAL GUARD. The lowlifes and losers are ripping you apart. Act fast! Don’t make the same horrible and deadly mistake you made with the Nursing Homes!!!