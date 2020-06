Протести в США: загинули щонайменше 11 осіб

Зазначається, що більшість загиблих - афроамериканці

У США в ході протестів і заворушень, викликаних смертю афроамериканця Джорджа Флойда від рук поліцейських, загинули щонайменше 11 осіб.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними агентства, також десятки людей було поранено.

Жертвами стали жителі дев'яти міст: Сент-Луїса, Луїсвілля, Окленда, Індіанаполіса, Давенпорта, Міннеаполіса, Омахи, Детройта і передмістя Чикаго.

Зазначається, що більшість загиблих - афроамериканці.

За даними влади, в Сент-Луїсі був застрелений 77-річний відставний капітан поліції Девід Дорн, який служив в армії 38 років.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родині загиблого і висловив подяку всім поліцейським за службу.

«Ми дуже поважаємо сім'ю Девіда Дорна, великого капітана поліції з Сент-Луїса, який був жорстоко застрелений підлими мародерами минулої ночі. Ми шануємо наших поліцейських, можливо, більше, ніж будь-коли раніше. Дякую!», - написав Трамп в Twitter.

