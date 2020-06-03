Протести в США: загинули щонайменше 11 осіб



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У США за час протестів загинули щонайменше 11 осіб Фото: АР

Зазначається, що більшість загиблих - афроамериканці

У США в ході протестів і заворушень, викликаних смертю афроамериканця Джорджа Флойда від рук поліцейських, загинули щонайменше 11 осіб.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними агентства, також десятки людей було поранено.

Жертвами стали жителі дев'яти міст: Сент-Луїса, Луїсвілля, Окленда, Індіанаполіса, Давенпорта, Міннеаполіса, Омахи, Детройта і передмістя Чикаго.

Зазначається, що більшість загиблих - афроамериканці.

За даними влади, в Сент-Луїсі був застрелений 77-річний відставний капітан поліції Девід Дорн, який служив в армії 38 років.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родині загиблого і висловив подяку всім поліцейським за службу.

«Ми дуже поважаємо сім'ю Девіда Дорна, великого капітана поліції з Сент-Луїса, який був жорстоко застрелений підлими мародерами минулої ночі. Ми шануємо наших поліцейських, можливо, більше, ніж будь-коли раніше. Дякую!», - написав Трамп в Twitter.

Our highest respect to the family of David Dorn, a Great Police Captain from St. Louis, who was viciously shot and killed by despicable looters last night. We honor our police officers, perhaps more than ever before. Thank you! pic.twitter.com/0ouUpoJEQ4 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2020

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Вже тиждень у США тривають масові протести з погромами. Комендантську годину ввели щонайменше в 40 американських містах. Влада задіяла Національну гвардію для придушення протестного руху. Також Трамп пригрозив ввести армію в охоплені заворушеннями міста.

Також нагадаємо, що вандали-протестувальники у США намалювали на пам’ятнику знаменитому хокеїстові серп і молот.