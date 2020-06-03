Протестувальники у Вашингтоні взяли в облогу територію навколо Білого дому



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Протестуючі у Вашингтоні взяли в облогу територію навколо Білого дому Фото: Reuters

Поліція не робить ніяких дій проти демонстрантів

Учасники масових протестів проти поліцейського свавілля в США взяли в облогу територію навколо Білого дому у Вашингтоні, незважаючи на введену комендантську годину.

Про це повідомляє Washington Post.

Комендантську годину в місті ввели з 19:00 2 червня (2:00 3 червня за київським часом). Однак на площі Лафайєт перед адміністрацією президента США продовжили збиратися люди. Газета нарахувала на площі кілька тисяч мітингувальників. Поліція не робить ніяких дій проти них.

Відзначається, що генпрокурор США Вільям Барр розпорядився, щоб співробітники правоохоронних органів розширили периметр безпеки навколо Білого дому.

Близько 20:00 за місцевим часом (3:00 за київським часом 3 червня) натовп на площі Лафайєт розділився: близько третини учасників протесту залишилися біля резиденції глави держави, інші ж рушили у напрямку до Капітолію.

За даними Washington Post, учасники ходи скандували гасла «Мирний протест» і припиняли спроби конфлікту з правоохоронними органами.

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Вже тиждень у США тривають масові протести з погромами. Комендантську годину ввели щонайменше в 40 американських містах. Влада задіяла Національну гвардію для придушення протестного руху. Також Трамп пригрозив ввести армію в охоплені заворушеннями міста.

Також нагадаємо, що вандали-протестувальники у США намалювали на пам’ятнику знаменитому хокеїстові серп і молот.