Резніков звернувся до українців у День добровольця: «Кожен з нас потрібен країні»

«Сьогодні ми всі переконані - Україна не просто Держава, Україна - це велика родина!» – Резніков

Сьогодні в Україні відзначається свято День українського добровольця, Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців із мотивуючою промовою.

«У ці дні особливо відчувається, як змінилася наша країна за 8 років війни. Сьогодні ми відзначаємо День українського добровольця. У 2014 році тисячі громадян піднялися на захист країни і допомогли стримати удар, коли влада була дезорганізована. Коли армію як інститут знищували роками. Добровольці багатьох надихнули своїм прикладом», – говориться у пості.

Міністр попросив людей зберігати силу в собі, дбати про своє здоров'я та підтримувати своїх близьких.

«Закликаю всіх громадян щодня хоч на кілька хвилин зупинятися і робити те, що підтримує особисто вас, вашу силу. Бо кожен з нас важливий, кожен потрібен країні. Дивіться на небо, на улюблене дерево, квітку. Почитайте книжку. Зв’яжіть рукавички. Чи маскувальну сітку. Подивіться фото коханих, рідних. Обніміть, якщо вони поруч, напишіть їм смс або зателефонуйте, якщо є зв'язок, напишіть їм e-mail про те, як ви відпочиватимете і подорожуватимете після перемоги. Думка матеріальна. І наші думки теж наближають нас до неминучої перемоги над окупантом», – написав Резніков.

Нагадаємо, Олексій Резніков звернувся до світової спільноти як любитель інтелектуальних ігор та член клубу «Що? Де? Коли?».