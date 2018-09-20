Противники української автокефалії влаштували провокацію в Google



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Фото: УНІАН Противники надання автокефалії українській церкві влаштували провокацію за допомогою Google карт

Невідомі позначають українські храми як «Російська православна церква»

Деякі храми Української православної церкви Київського патріархату на картах Google невідомі позначили як «розкольничі», або взагалі «Російська православна церква». Про це на своїй сторінці Facebook написав протоієрей УПЦ МП Андрій Дудченко.

Він також зазначив, що попри те, що підписи на картах Google проставляють самі користувачі, внести зміни до «церковних карт», аби повернути назви храмів до моменту останніх змін виявилося складно.

«Спасо-Преображенський собор, де я служу, зареєстрований в Google в категорії «Православна церква». Обрати категорію об'єкта можна тільки з тих категорій, що вже є наявні в Google. Не знаю, як створити нову категорію, не знайшов такої опції. Тому не зміг позначити собор як «Українська православна церква». Нещодавно було таке, що хтось виправив категорію, до якої відноситься собор, на «Російська православна церква». Повідомлення про це я отримав на електронну пошту. Було зазначено, що, якщо я не відреагую, категорію буде змінено автоматично через декілька днів», - розповів протоієрей Андрій Дудченко.

Як повідомляв «Главком» президент Петро Порошенко зустрівся з екзархами Вселенського патріархату. Під час зустрічі, архієпископ Даниїл Памфлійський (США) заявив, що процес надання автокефалії українській церкви виходить на фінішну пряму.

У відповідь РПЦ зробила крок до розриву відносин з Константинополем.