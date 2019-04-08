На Донбасі досі закриті два пункти пропуску



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Фото: dpsu.gov.ua

Пункт пропуску «Мар'їнка» закритий за рішенням командувача ООС Сергія Наєва через загрозу для мирних жителів у зв'язку з обстрілами

Cтаном на ранок 8 квітня на Донбасі залишаються закритими контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) «Гнутове» і «Мар'їнка». Про це повідомляє Держприкордонслужба.

На пункті пропуску «Гнутове» триває реконструкція, її завершення планується 9 квітня.

Пункт пропуску «Мар'їнка» закритий за рішенням командувача ООС Сергія Наєва через загрозу для мирних жителів у зв'язку з обстрілами.

Інші КПВВ на лінії розмежування почали роботу вчасно.

Як повідомлялось, 5 квітня бойовики обстріляли КПВВ «Мар'їнка», в результаті чого поранення отримав український прикордонник. У зв'язку з інцидентом на пункті оголосили режим «червоний» і припинили пропускні операції. Також повідомлялося, що про відновлення роботи КПВВ оголосять додатково.

Нагадаємо, в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в результаті бойових дій 7 квітня поранено одного українського військового. Також повідомлялося, що бойовики 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил із застосуванням мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.