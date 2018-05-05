Пункт пропуску «Гнутове» призупинив роботу через обстріли
- Сьогодні, 21:29
-
Розсилка
Бойовики вели обстріл, використовуючи протитанкові керовані ракети
Через обстріли з боку бойовиків було призупинено роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Гнутове», що на маріупольському напрямку.
Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
За його словами, 5 травня близько 9.00 та 10.00 бойовики двічі обстіляли КПВВ «Гнутове».
Він розпровів, що у цей час на КПВВ перебувало багато цивільних громадян, яких евакуювали до укриття. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, пошкоджено два автомобілі.
«Роботу КПВВ було призупинено. З метою забезпечення безпеки громадян та з’ясування обставин події, в районі контрольного пункту в’їзду-виїзду «Гнутове» було тимчасово оголошено режим «червоний, - сказав Гуцуляк.
Попередньо встановлено, що бойовики вели обстріл, використовуючи протитанкові керовані ракети.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі було пошкоджено декілька автомобілів поблизу КПВВ.