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    Пункт пропуску «Гнутове» призупинив роботу через обстріли

    Бойовики вели обстріл, використовуючи протитанкові керовані ракети
    Через обстріли з боку бойовиків було призупинено роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Гнутове», що на маріупольському напрямку. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк. За його словами, 5 травня близько 9.00 та 10.00 бойовики двічі обстіляли КПВВ «Гнутове». Він
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    Пункт пропуску
    Пункт пропуску

    Бойовики вели обстріл, використовуючи протитанкові керовані ракети

    Через обстріли з боку бойовиків було призупинено роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Гнутове», що на маріупольському напрямку.

    Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

    За його словами, 5 травня близько 9.00 та 10.00 бойовики двічі обстіляли КПВВ «Гнутове».

    Він розпровів, що у цей час на КПВВ перебувало багато цивільних громадян, яких евакуювали до укриття. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, пошкоджено два автомобілі.

    «Роботу КПВВ було призупинено. З метою забезпечення безпеки громадян та з’ясування обставин події, в районі контрольного пункту в’їзду-виїзду «Гнутове» було тимчасово оголошено режим «червоний, - сказав Гуцуляк.

    Попередньо встановлено, що бойовики вели обстріл, використовуючи протитанкові керовані ракети.

    Нагадаємо, внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі було пошкоджено декілька автомобілів поблизу КПВВ.

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