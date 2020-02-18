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    Сьогодні не працюватиме пункт пропуску Мар'їнка

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    <span>КПВВ Мар'їнка 18 лютого не працюватиме&nbsp;</span> - Сьогодні не працюватиме пункт пропуску Мар'їнка
    КПВВ Мар'їнка 18 лютого не працюватиме 

    Військові просять врахувати інформацію під час планування поїздок

    Сьогодні, 18 лютого, буде припинена робота контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) Мар'їнка. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

    Повідомляється, що робота КПВВ буде припинена у зв'язку з проведенням робіт з оновлення електричних мереж.

    «За рішенням командувача об'єднаних сил 18 лютого буде тимчасово припинено здійснення пропускних операцій у цьому контрольному пункті. Це мінімально необхідний час для проведення запланованих робіт. Командування об'єднаних сил акцентує увагу громадян на обліку цієї інформації при плануванні своїх поїздок», - повідомили в ООС.

    Нагадаємо, сьогодні журналіст Юрій Бутусов повідомив, що російські бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим«Противник накриває бойові порядки 72-ї і 93-ї механізованих бригад в районі ділянки розведення Золоте-Орехово-Новотошківка. На одному з опорних пунктів йде ближній бій з російською штурмовою групою. Наша артилерія веде бій, підтягуються резерви. Таких широкомасштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, із 9 лютого змінилися правила перетину дітьми адмінмежі з Кримом.
    Також зазначимо, що Україна готова відкрити ще один контрольний пункт в’їзду-виїзду в Луганській області

    Донбас пункт пропуску КПВВ військові КПП «Мар'їнка»
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