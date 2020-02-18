Сьогодні не працюватиме пункт пропуску Мар'їнка
Військові просять врахувати інформацію під час планування поїздок
Сьогодні, 18 лютого, буде припинена робота контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) Мар'їнка. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.
Повідомляється, що робота КПВВ буде припинена у зв'язку з проведенням робіт з оновлення електричних мереж.
«За рішенням командувача об'єднаних сил 18 лютого буде тимчасово припинено здійснення пропускних операцій у цьому контрольному пункті. Це мінімально необхідний час для проведення запланованих робіт. Командування об'єднаних сил акцентує увагу громадян на обліку цієї інформації при плануванні своїх поїздок», - повідомили в ООС.
Нагадаємо, сьогодні журналіст Юрій Бутусов повідомив, що російські бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим. «Противник накриває бойові порядки 72-ї і 93-ї механізованих бригад в районі ділянки розведення Золоте-Орехово-Новотошківка. На одному з опорних пунктів йде ближній бій з російською штурмовою групою. Наша артилерія веде бій, підтягуються резерви. Таких широкомасштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року», - йдеться в повідомленні.