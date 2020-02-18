Сьогодні не працюватиме пункт пропуску Мар'їнка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

КПВВ Мар'їнка 18 лютого не працюватиме

Військові просять врахувати інформацію під час планування поїздок

Сьогодні, 18 лютого, буде припинена робота контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) Мар'їнка. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що робота КПВВ буде припинена у зв'язку з проведенням робіт з оновлення електричних мереж.

«За рішенням командувача об'єднаних сил 18 лютого буде тимчасово припинено здійснення пропускних операцій у цьому контрольному пункті. Це мінімально необхідний час для проведення запланованих робіт. Командування об'єднаних сил акцентує увагу громадян на обліку цієї інформації при плануванні своїх поїздок», - повідомили в ООС.

Нагадаємо, сьогодні журналіст Юрій Бутусов повідомив, що російські бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим. «Противник накриває бойові порядки 72-ї і 93-ї механізованих бригад в районі ділянки розведення Золоте-Орехово-Новотошківка. На одному з опорних пунктів йде ближній бій з російською штурмовою групою. Наша артилерія веде бій, підтягуються резерви. Таких широкомасштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року», - йдеться в повідомленні.