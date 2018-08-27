Пункт пропуску «Майорське» досі не працює через ворожі обстріли



Розсилка ВІДПРАВИТИ

КПВВ «Майорське» тимчасово закритий

Контрольно-пропускний пункт «Майорське» в Донецькій області 24 серпня припинив свою роботу через регулярні обстріли

Через регулярні обстріли на КПВВ «Майорське» не здійснюються пропускні операції осіб та транспортних засобів.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

«На цей час через регулярні обстріли припинено функціонування КПВВ «Майорське», де наразі не здійснюються пропускні операції осіб та транспортних засобів», - йдеться у повідомленні.

Держприкордонслужба звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок. Інші контрольні пункти в'їзду-виїзду відкриті відповідно до літнього графіку роботи та працюють у штатному режимі.

24 серпня повідомлялося, що КПВВ «Майорське» припиняє роботу через загрозу обстрілів.

23 серпня снайпери бойовиків обстріляли контрольно-пропускний пункт «Майорське».