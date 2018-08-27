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    Пункт пропуску «Майорське» досі не працює через ворожі обстріли

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    КПВВ &laquo;Майорське&raquo; тимчасово закритий - Пункт пропуску «Майорське» досі не працює через ворожі обстріли
    КПВВ «Майорське» тимчасово закритий

    Контрольно-пропускний пункт «Майорське» в Донецькій області 24 серпня припинив свою роботу через регулярні обстріли

    Через регулярні обстріли на КПВВ «Майорське» не здійснюються пропускні операції осіб та транспортних засобів.

    Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

    «На цей час через регулярні обстріли припинено функціонування КПВВ «Майорське», де наразі не здійснюються пропускні операції осіб та транспортних засобів», - йдеться у повідомленні.

    Держприкордонслужба звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок. Інші контрольні пункти в'їзду-виїзду відкриті відповідно до літнього графіку роботи та працюють у штатному режимі.

    24 серпня повідомлялося, що КПВВ «Майорське» припиняє роботу через загрозу обстрілів.

    23 серпня снайпери бойовиків обстріляли контрольно-пропускний пункт «Майорське».

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