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    Пункти пропуску на Донбасі переходять на весняний графік роботи

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    Пункти пропуску на Донбасі переходять на весняний графік роботи
    Фото: dpsu.gov.ua

    Час роботи КПВВ збільшиться, оскільки у зимовий період контрольні пункти працювали з 8:00 до 17:00, а з 1 березня - з 07:00 до 18:30

    З 1 березня 2020 року контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування переходять на весняний графік роботи. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

    «З 1 березня 2020 року, за рішенням Командувача об’єднаних сил, усі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування переходять на весняний період роботи, через що встановлюється новий графік пропускних операцій. Так, пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися щоденно з 07:00 до 18:30», - йдеться у повідомленні.

    За інформацією Держприкордонслужби, таким чином час роботи КПВВ збільшується, оскільки у зимовий період контрольні пункти працювали з 8:00 до 17:00.

    Нагадаємо, за інформацією Держприкордонслужби, зранку у понеділок, 24 лютого, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах нарахували 220 автомобілів.

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