Президент України показав процес будівництва мосту у Станиці Луганській
«Ми справді робимо!», – заявив президент
Президент Володимир Зеленський опублікував відео будівництва мосту у Станиці Луганській.
Відповідний ролик оприлюднили на сторінці глави держави у Facebook.
«Ми справді робимо! Міст у Станиці Луганській – не лише переправа. Це символ єдності України», – сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у «Слузі народу» повідомили, від чого залежить «особливий статус Донбасу».
Як повідомлялося, в ОБСЄ заявили, що бойовики демонстрували журналістам міст в Станиці Луганській.