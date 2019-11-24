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    Події в Україні

    Президент України показав процес будівництва мосту у Станиці Луганській

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    Президент України показав процес будівництва мосту у Станиці Луганській

    «Ми справді робимо!», – заявив президент

    Президент Володимир Зеленський опублікував відео будівництва мосту у Станиці Луганській.

    Відповідний ролик оприлюднили на сторінці глави держави у Facebook.

    «Ми справді робимо! Міст у Станиці Луганській – не лише переправа. Це символ єдності України», – сказано у повідомленні.

    Нагадаємо, у «Слузі народу» повідомили, від чого залежить «особливий статус Донбасу».

    Як повідомлялося, в ОБСЄ заявили, що бойовики демонстрували журналістам міст в Станиці Луганській.

    ОБСЄ Донбас Володимир Зеленський президент міст
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