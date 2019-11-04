Путін дав орден болгарину, підозрюваному в шпигунстві на користь Росії



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Путін та Малінов під час церемонії у Москві 4 листопада

У вересні Малінову висунули звинувачення в шпигунстві на користь Росії та відмиванні грошей для російських організацій

Президент Росії Володимир Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного в шпигунстві у своїй власній країні на користь Росії.

Церемонія відбулася в Москві 4 листопада, через кілька днів після того, як болгарський суд дозволив Ніколаю Малінову залишити країну на п’ять днів, повідомляє Радіо Свобода.

Малінов – колишній член парламенту від «Болгарської соціалістичної партії» та голова неурядової організації «Національний рух «Русофіли». У вересні йому висунули звинувачення в шпигунстві на користь Росії та відмиванні грошей для російських організацій.

До слова, раніше «Главком» повідомляв, що прокуратура Болгарії розпочала досудове провадження щодо першого секретаря Посольства Російської Федерації в Софії. За інформацією прокуратури Болгарії, починаючи з вересня 2018 року, дипломат, перебуваючи на території Болгарії, займався збором інформації, яка є державною таємницею, з метою передачі іноземній державі.

Встановлено, що громадянин Російської Федерації проводив розвідувальну діяльність, зокрема, регулярні конспіративні зустрічі з громадянами Болгарії, включаючи високопосадовця, який має доступ до таємної інформації Республіки Болгарія, ЄС та НАТО.

Міністерство закордонних справ Болгарії дало підозрюваному в шпигунстві російському дипломату 24 години, щоб покинути країну.