Меркель і Путін обговорили транзит газу в ЄС через Україну



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Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін

Розмова відбулася на тлі чергового раунду тристоронніх міністерських консультацій ЄС-Україна-РФ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін в телефонній розмові обговорили питання транзиту російського газу в ЄС через територію України після 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

«У зв'язку з проведенням сьогодні в Брюсселі чергового раунду тристоронніх міністерських консультацій Росія - ЄС - Україна відбувся обмін думками щодо продовження транзиту російського газу через територію України в Європу після закінчення наприкінці 2019 року строку дії відповідного контракту», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренкозаявив, що Російська сторона на переговорах щодо газу вимагає від України піти на принизливі поступки. «Росія каже, що Україна має відмовитись від виграшу у Стокгольмському арбітражі на $3 млрд. Росія каже, що Україна має відмовитись від штрафів, накладених АМКУ на «Газпром» через їхнє зловживання монопольним становищем. Все це Україна має зробити тільки для того, щоб почати переговори щодо транзиту. Якщо це не шантаж – то що це тоді?» – сказав він.

Як відомо, 28 жовтня, в Брюсселі стартували газові переговори за участю делегацій України та Євросоюзу перед основною зустріччю в тристоронньому форматі з Російською Федерацією.

Раніше в Єврокомісії зазначили, що тристоронні переговори будуть зосереджені на наступних питаннях: як відобразити енергетичні правила Євросоюзу в майбутній рамковій угоді, тривалості контракту на транзит російського газу через Україну, необхідних обсягах і тарифах.