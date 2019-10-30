Болгарія дала російському шпигуну 24 години, щоб він покинув країну



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МЗС Болгарії, офіс прокурора та російське посольство не розкривають імені дипломата

Міністерство закордонних справ Болгарії дало підозрюваному в шпигунстві російському дипломату 24 години, щоб покинути країну. Це відбулося після того, як Москва не задовольнила запит відкликати дипломата до 28 жовтня.

Посольство Росії в Болгарії підтвердило, що отримало письмову ноту з вимогою для одного з дев’ятьох своїх перших секретарів покинути країну. У дипломатичному представництві пообіцяли, що особа виїде з країни до дедлайну.

МЗС Болгарії, офіс прокурора й російське посольство не розкривають імені дипломата.

28 жовтня досудове розслідування стосовно росіянина припинили через його дипломатичний імунітет.

За даними видання Mediapool, це перший публічний випадок депортації російського дипломата з 2001 року.

Раніше «Главком» повідомляв, що прокуратура Болгарії розпочала досудове провадження щодо першого секретаря Посольства Російської Федерації в Софії. За інформацією прокуратури Болгарії, починаючи з вересня 2018 року, дипломат, перебуваючи на території Болгарії, займався збором інформації, яка є державною таємницею, з метою передачі іноземній державі.

Встановлено, що громадянин Російської Федерації проводив розвідувальну діяльність, зокрема, регулярні конспіративні зустрічі з громадянами Болгарії, включаючи високопосадовця, який має доступ до таємної інформації Республіки Болгарія, ЄС та НАТО.

Раніше повідомлялося, що у Польщі затримали російського шпигуна.

Джерело: Радіо Свобода