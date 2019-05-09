Порожні вулиці і Пушилін. Як окупаційна влада проводить парад у Донецьку (фото)



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Фото: Главком

Центром міста пройшли колони військової техніки, парад прийняв Денис Пушилін, ватажок бойовиків та кремлівський намісник на окупованому Донбасі

Кремлівські канали ведуть включення з окупованого Донецька в День Перемоги.

Центром міста пройшли колони військової техніки.

Парад прийняв Денис Пушилін, ватажок бойовиків та кремлівський намісник на окупованому Донбасі.

Великого скупчення народу на вулицях міста не спостерігається, про що можна судити з включення.

У параді Перемоги взяли участь 54 одиниці бойової техніки і автомобілів. Також у параді брали участь: легендарна установка залпового вогню «Катюша», танк Т-34 і самохідна артилерійська установка Су-100. У парадних розрахунках пройде 1481 людина особового складу, повідомляють ЗМІ окупантів.

Як повідомлялося, Київ готується до відзначення 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Київській міській держадміністрації затверджено відповідний план урочистих і культурно-просвітницьких подій, а також передбачено надання одноразової адресної матеріальної допомоги київським ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань.

У Києві 9 травня правопорядок будуть забезпечувати близько 2 тис. правоохоронців, вони працюватимуть у посиленому режимі.

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