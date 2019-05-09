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    Порожні вулиці і Пушилін. Як окупаційна влада проводить парад у Донецьку (фото)

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    Порожні вулиці і Пушилін. Як окупаційна влада проводить парад у Донецьку (фото)
    Фото: Главком

    Центром міста пройшли колони військової техніки, парад прийняв Денис Пушилін, ватажок бойовиків та кремлівський намісник на окупованому Донбасі

    Кремлівські канали ведуть включення з окупованого Донецька в День Перемоги.

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    Центром міста пройшли колони військової техніки.

    Парад прийняв Денис Пушилін, ватажок бойовиків та кремлівський намісник на окупованому Донбасі.

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    Порожні вулиці і Пушилін. Як окупаційна влада проводить парад у Донецьку (фото)
    Порожні вулиці і Пушилін. Як окупаційна влада проводить парад у Донецьку (фото)
    Порожні вулиці і Пушилін. Як окупаційна влада проводить парад у Донецьку (фото)
    Порожні вулиці і Пушилін. Як окупаційна влада проводить парад у Донецьку (фото)
    Порожні вулиці і Пушилін. Як окупаційна влада проводить парад у Донецьку (фото)
    Порожні вулиці і Пушилін. Як окупаційна влада проводить парад у Донецьку (фото)
    Порожні вулиці і Пушилін. Як окупаційна влада проводить парад у Донецьку (фото)
    Фото: Главком

    Великого скупчення народу на вулицях міста не спостерігається, про що можна судити з включення.

    У параді Перемоги взяли участь 54 одиниці бойової техніки і автомобілів. Також у параді брали участь: легендарна установка залпового вогню «Катюша», танк Т-34 і самохідна артилерійська установка Су-100. У парадних розрахунках пройде 1481 людина особового складу, повідомляють ЗМІ окупантів.

    Як повідомлялося, Київ готується до відзначення 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Київській міській держадміністрації затверджено відповідний план урочистих і культурно-просвітницьких подій, а також передбачено надання одноразової адресної матеріальної допомоги київським ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань.

    У Києві 9 травня правопорядок будуть забезпечувати близько 2 тис. правоохоронців, вони працюватимуть у посиленому режимі.

     Читайте також: В Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
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