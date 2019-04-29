Путін намагається через третіх осіб підступитися до Зеленського, - Саакашвілі



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Екс-президент Грузії й колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі

Михайло Саакашвілі: Цей прийом давно відомий - використовувати чиюсь токсичність, щоб замазати свого ворога

Президент РФ Володимир Путін навмисне запропонував переможцю виборів Президента України Володимиру Зеленському повернути українське громадянство Михайлу Саакашвілі, щоб домогтися протилежного - закрити можливість повернення Саакашвілі в Україну. Таку заяву політик зробив у Facebook.

«Я радий, що ви, Володимире Володимировичу добре усвідомлюєте наскільки ви токсичний для українців і для українських політиків. Цей прийом давно відомий - використовувати чиюсь токсичність, що б замазати свого ворога. В даному випадку ви додумалися використовувати самого себе і ту ненависть, яку до вас відчуває Україна», - написав Саакашвілі.

На його думку, Путін намагається «через третіх осіб підступитися до Зеленського», щоб поставити «категоричну умову» - не пускати Саакашвілі в Україну. Саакашвілі стверджує, що в нього достатньо досвіду, щоб побачити за цією заявою Путіна гру з розрахунком на те, що Зеленський «побоїться це зробити».

«Тепер це не ваша справа! Ми з українцями розберемося самі!» - написав Саакашвілі.

Як повідомлялося, сьогодні президент РФ Володимир Путін порадив переможцю виборів президента України Володимиру Зеленському повернути українське громадянство Михайлу Саакашвілі, заявивши, що це було би справедливо.

Як відомо, Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року і заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року. Громадянства України Саакашвілі позбавили в липні 2017 року. Офіційною підставою цього стала недостовірна інформація в заяві на отримання громадянства й те, що він не вказав інформацію про судимість.