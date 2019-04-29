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    Путін порадив Зеленському повернути Саакашвілі українське громадянство

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    <span>Екс-президент Грузії й колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі</span> - Путін порадив Зеленському повернути Саакашвілі українське громадянство
    Екс-президент Грузії й колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі

    За словами президента РФ, колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі був незаконно висланий з України

    Президент Росії Володимир Путін порадив обраному президентові України Володимиру Зеленському повернути український паспорт колишньому президенту Грузії і губернатору Одеської області Екс-президент Грузії й колишній голова Одеської облдержадміністрації Михайлу Саакашвілі. Про це повідомляє «Медуза».

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    «Що стосується свобод, в цьому сенсі краще почати навіть не з Росії, ні з росіян, а, припустимо, з грузин або з колишніх грузин. Наприклад, було б справедливо повернути український паспорт, людині, який в минулому був грузином, а сьогодні вважає себе українцем, маю на увазі Саакашвілі Михайла», — сказав Путін.

    Раніше Саакашвілі заявив, що звернувся до очільників Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби та Служби безпеки України з проханням скасувати заборону на в'їзд в Україну.

    Перед цим Саакашвілі просив повернути громадянство в президента Петра Порошенка.

    Як відомо, Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року і заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року. Громадянства України Саакашвілі позбавили в липні 2017 року. Офіційною підставою цього стала недостовірна інформація в заяві на отримання громадянства й те, що він не вказав інформацію про судимість.

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