Путін обговорив з Меркель і Макроном «провальну політику» Порошенка



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Ангела Меркель та Еммануель Макрон провели спільну телефонну розмову з Володимиром Путіним Фото: Murad Sezer / Reuters

Політики обговорили зміну керівництва в Україні

Президент Росії Володимир Путін провів телефонні переговори з лідером Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в ході яких обговорили «провальну політику» колишнього президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента РФ.

Глави держав обговорили «кризу» в Україні і «провальну політику адміністрації Порошенка», а також зміну керівництва в країні.

Путін нагадав про необхідні кроки для врегулювання ситуації на Донбасі: законі про особливий статус окремих регіонів Донецької і Луганської областей, розведенні сил і засобів на лінії конфлікту, а також про необхідність налагодження прямого діалогу між Києвом і бойовиками на Донбасі.

Російський лідер висловив здивування через відмову Радбезу ООН обговорювати закон про винятковість української мови. На засіданні Радбезу, яке пройшло 20 травня, країни-учасниці проголосували проти розгляду цього питання. Росія вважає, що закон обмежує права національних меншин в Україні і суперечить мінським угодам.

Також лідери трьох країн обговорили участь Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Політики підтримали відновлення російської делегації в правах. У 2014 році делегація з РФ була позбавлена права голосу через події на сході України і окупацію Криму.

Натомість речник німецького уряду Штеффен Зайберт заявив, що політики обговорили втілення мінських домовленостей після обрання нового президента України.

Меркель та Макрон знову розкритикували нещодавні укази Путіна про спрощення надання російського громадянства українцям, зазначив Зайберт.

Окрім того, Меркель та Макрон підкреслили, що Росія зберігає місце в Раді Європи, але наголосили на необхідності знайти швидке вирішення «ще відкритих питань», щоб вона могла залишатися повноцінним членом.