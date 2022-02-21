Путін сказав Шольцу та Макрону, чи підпише указ про визнання «ДНР» та «ЛНР»

У центрі розмови була ситуація в Україні та навколо неї

Лідери Росії, Німеччини та Франції провели переговори

Президент РФ Володимир Путін провів телефонні переговори з лідерами Франції Еммануелем Макроном та Німеччини Олафом Шольцем. Путін, зокрема, заявив, що має намір підписати указ про визнання незалежності терористичних «ДНР» та «ЛНР», пишуть росЗМІ.

Також розмову прокоментував офіційний представник німецького кабміну Штеффен Хебештрайт.

«У центрі розмови була ситуація в Україні та навколо неї, нарощування російських військ на російсько-українському та білорусько-українському кордонах. Крім того, президент Путін поінформував про сьогоднішнє засідання російської Ради безпеки», – йдеться у повідомленні уряду ФРН.

«Канцлер Шольц засудив плани Росії щодо визнання незалежними державами так званих Донецької та Луганської народних республік. Такий крок став би явною суперечністю Мінським угодам щодо врегулювання конфлікту та одностороннім порушенням домовленостей з боку Росії», – зазначив Хебештрайт.

Зазначимо, у зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, Володимир Зеленський провів термінові консультації з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцем та скликав РНБО.

Зазначимо, за годину до наради Радбезу ватажки бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили про визнання «незалежності республік». Також стало відомо, що після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія.

Як відомо, всі доповідачі на засіданні Ради безпеки РФ скаржились Путіну на начебто небажання України виконувати Мінські угоди та казали, що «Донбас Україні не потрібен».

Також головний розвідник Путіна «проговорився», що «Л/ДНР» приєднають до Росії (відео).

Коли ж усі виступили, Путін подякував присутнім та пообіцяв, що оголосить своє рішення щодо визнання терористичних «ДНР» та «ЛНР» вже сьогодні.

Раніше у лютому на стіл Володимира Путіна лягло звернення Державної Думи Росії, яка просить розглянути питання про визнання підконтрольних їй так званих республік «ДНР» та «ЛНР» суверенними і незалежними державами.