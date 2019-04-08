Саакашвілі дав Порошенку час до другого туру повернути українське громадянство



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Колишній президент Грузії шукає усілякі способи повернутись до України

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі записав відеозвернення до президента України Петра Порошенка, у якому закликав повернути йому український паспорт та пустити його до України.

Своє звернення політик оприлюднив у Facebook.

"Петре Олексійовичу, ви говорите, що ви змінились, що хочете жити за законом. Ось вам простий тест на те, чи це справді так. Як ви прекрасно пам'ятаєте, майже 2 роки тому, скориставшись тим, що мене не було в країні (я поїхав до США лобіювати в Конгресі інтереси України), ви позбавили мене громадянства.

Позбавили ви мене громадянства з порушенням українського законодавства та з порушенням міжнародних норм, бо не можна позбавляти громадянства людину, яка не має громадянства іншої країни.

Саме через тиск з боку вашої адміністрації ці справи досі всіляко затримуються в українських судах, суди не приймають рішень, бо вони не хочуть, щоб я пішов до Страсбурга, бо Європейський суд відразу поверне мені громадянство", - пояснив ситуацію Саакашвілі.

Тому він закликає Порошенка повернути йому українське громадянство.

"Просте питання до вас: слабо відновити законність, повернути мені мій український паспорт та пустити мене до України? Якщо ви не боїтеся, якщо ви дійсно такий сміливий, дійсно вирішили змінитися, у вас є можливість так вчинити, вчинити як гарант законності, вчинити по-людськи правильно", - підкреслив він.

За словами екс-президента Грузії, він не буде давати 24 години, але у Порошенка "достатньо часу до другого туру президентських виборів, щоб вчинити за законом і за міжнародним правом".

Саакашвілі також звернувся до прихильників Порошенка. "Подивимось, як людина, яку ви ще підтримуєте, цього разу дійсно покаже, що він змінився. Все можливо. До зустрічі у Києві", - заявив він.

Нагадаємо, 6 квітня Петро Порошенко зустрівся з представниками громадських організацій, під час якої визнав, що його головними помилками протягом останніх років були кадри і комунікації. Президент підтримав ідеї, які висловили активісти.

Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року і заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року. Громадянства України його позбавили в липні 2017 року. Офіційною підставою цього стали недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й те, що вын не вказав інформацію про судимість.

Під час виборів Саакашвілі підтримував суперників Порошенка: спочатку Юлію Тимошенко, а потім Володимира Зеленського.

Перед голосуванням Саакашвілі заявив, що 1 квітня планує повернутися до України. Потім змушенний перенести це, тому що Порошенко пройшов у другий тур.

Джерело: Українська правда