Путін повідомив, коли виведе миротворців з Придністров'я

Москва давно чує від Заходу вимоги вивести миротворчий контингент з Придністров'я, - Путін

РФ виведе війська, як тільки дозріє відповідна обстановка, ─ російський президент

Російська Федерація виведе своїх миротворців з Придністров'я, коли складеться сприятлива ситуація. Про це на підсумковій пресконференції заявив президент Росії Путін.

«Загалом ми за те, щоб вивести, як тільки дозріє відповідна обстановка. Як тільки буде налагоджено нормальний діалог між Придністров'ям та іншою частиною Молдови. Як тільки підуть всі шляхом миру і примирення ситуації», ─ стверджує Путін.

За його словами, Москва давно чує від Заходу вимоги вивести миротворчий контингент з Придністров'я. Він вважає, що новообраний президент Молдови Майя Санду також є представником західних країн, оскільки має румунський паспорт.

Путін додав, що під час президентства Володимира Вороніна сторони були близькі до виведення миротворців.

«Але в останній момент представники західних країн на нього натиснули, він відмовився, відійшов від колишніх домовленостей. І вирішення придністровського питання було відкладено на невизначений термін... Рано чи пізно цю проблему має бути вирішено», ─ підкреслив Путін.

Нагадаємо, 2 грудня обрана президентом Молдови Майя Санду виступила проти силового вирішення конфлікту в Придністров’ї.

Раніше Санду виступила за повне виведення оперативної групи російських військ з невизнаного Придністров'я.

Санду додала, що буде працювати з Росією стільки, скільки треба, щоб вирішити це питання якомога швидше.

На території Придністров'я дислокується Оперативна група російських військ в кількості близько 2 тис. осіб і 300 миротворців. Росія пояснює присутність військ в Придністров'ї «миротворчою операцією».