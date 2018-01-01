Путін призначив нового представника Росії в ООН

Путін відсторонив від посади колишнього постпреда Росії при ООН Олексія Бородавкіна

Президент Російської Федерації Володимир Путін призначив заступника міністра закордонних справ Росії Геннадія Гатілова на пост постійного представника Росії при ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. [READ_MORE] Про це повідомляється на офіційному сайті правової інформації. «Призначити Гатілова Геннадія Михайловича постійним



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Геннадій Гатілов

Путін відсторонив від посади колишнього постпреда Росії при ООН Олексія Бородавкіна

Президент Російської Федерації Володимир Путін призначив заступника міністра закордонних справ Росії Геннадія Гатілова на пост постійного представника Росії при ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Про це повідомляється на офіційному сайті правової інформації.

«Призначити Гатілова Геннадія Михайловича постійним представником Російської Федерації при Відділенні ООН та інших міжнародних організацій у Женеві, Швейцарська Конфедерація, і постійним представником Російської Федерації при Конференції з роззброєння у Женеві, Швейцарська Конфедерація, за сумісництвом», - йдеться в документі.

Також Путін відсторонив від посади колишнього постпреда Росії при ООН Олексія Бородавкіна.