Експерт-міжнародник проаналізував 20- річне правління Путіна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Світлина з відкритих джерел

Путін наблизився куди ближче до соціалістичного Китаю, ніж до Німеччини та США, в плані впливу на владу.

Путін перебуває біля керма держави 20 років. За ці роки він ліквідував демократичний шлях розвитку країни, ввівши авторитаризм. Він також змінив ставлення до Росії не лише України, а й Грузії та Білорусі. Президентство Путіна зробило чимало для України, щоб вона стала Україною як такою. Такі оцінки висловив виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики

Україна це держава, де проживає найбільша кількість за межами Росії громадян, для яких російська мова є рідною або які нею вільно володіють. «І це не дивно, що велика кількість людей володіє мовою метрополії, це частина постколоніального синдрому. Україні багато пропонують бути кращою Росією, але я вважаю, що президентство Путіна зробило чимало для України, щоб вона стала Україною як такою. До 2014 року різноманітні політичні випади в бік Росії були в Україні притаманні людям, які стояли на націоналістичних позиціях. В період з 2014 по 2019 рік гострі заяви ми чули від президента, від прем’єра, спікера парламенту. Те, що в Росії люблять називати клінічною русофобією – для багатьох громадян України це наїжачене ставлення до Росії. Тобто це все елемент політичної культури України на поточному етапі. Це заслуга Володимира Путіна», - каже Магда.

За його словами, якщо до 2014 року українські експерти часто оглядалися на Росію, то тепер цього практично немає. Навіть коли закликають до емпатії, до підтримки російських опозиціонерів для багатьох українців це видається не надто можливим.

Путін змінив ставлення до Росії не тільки в Україні, а й Грузії. «Як на мене він, можливо, не в тому обсязі як нам хотілося, змінив це ставлення навіть у Білорусі. Адже Лукашенко уже грає в обережну білорусизацію і часом може дозволити собі виступ білоруською мовою», - продовжує Магда.

На думку директора ІСП, Путін показав всьому світу дуже небезпечний крок. «Він показав, як держава найбільша за територією в світі, і на території якої проживає 145 млн людей, дрейфує в межах суверенної демократії чи глибинного народу від демократії перехідного періоду до авторитаризму. На сьогоднішній момент Путін наблизився куди ближче до соціалістичного Китаю, ніж до Німеччини та США, в плані впливу на владу. Він- лідер країни, де немає демократичних виборів. Навряд чи в когось є ілюзії, що до Держдуми прийдуть якісь інші сили, а «Єдіная Росія» пропаде. І це теж досягнення президента РФ», - зауважив Магда.

Переглянути запис прес-конференції