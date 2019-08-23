Зеркаль стурбована подальшою долею санкцій проти Росії



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За словами Зеркаль, санкціями вдалося зупинити наступ Росії на Донбасі

Україні в подальшому навряд чи вдасться утримати санкції щодо Росії.

Про це в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

«Не варто розраховувати на те, що все буде легко. На мій погляд, малоймовірно, що ми зможемо тримати санкції та ізоляцію Росії надалі», - сказала Зеркаль.

При цьому дипломат висловила впевненість, що санкціями вдалося зупинити наступ на сході України.

«Принаймні не було протягом цих п'яти років таких подій, як Дебальцеве, як Іловайськ. І це реально було досягненням цих п'яти років - не було жахливого кровопролиття і втрат такої кількості людських життів... Ізоляція цих років працювала на те, щоб тримати ситуацію, щоб вона не погіршилася», - пояснила заступник міністра закордонних справ.

Тим не менше Зеркаль визнала, що санкції не принесли всього, чого від них очікували.

«Справді, вони не принесли всього того, що могли принести, але сказати, що вони зовсім неефективні не можна... Звісно, ми хотіли б, щоб був більший тиск, і не просто було зупинення гарячої фази, а щоб це було і вирішення питання по суті», - підкреслила дипломат.

Нагадаємо, раніше Зеркаль повідомила, що повернення українських військовополонених моряків та інших політв'язнів – предмет торгу за повернення Росії до G7.

Як відомо, російський омбудсмен Тетяна Москалькова у п’ятницю, 23 серпня, прибула до Києва.

Президент Володимир Зеленський 23 серпня повідомив, що перші результати щодо обміну утримуваними між Україною та Росією повинні бути в найближчі дні.