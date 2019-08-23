Прикриваючись викривленою пам’яттю Другої світової, Путін розв’язав війну проти України

Зневага до людського життя – це найперша ознака всіх авторитарних і тоталітарних режимів, незалежно від кольору прапора, ідеології чи цілей

Сьогодні у нас немає альтернативи європейській солідарності, єдності та безкомпромісності у захисті наших спільних цінностей

У Загальноєвропейський день пам’яті жертв сталінізму і нацизму схиляємо голови і молимось за мільйони невинних душ, які стали жертвами найжорстокіших репресивних машин світу.



Зневага до людського життя – це найперша ознака всіх авторитарних і тоталітарних режимів, незалежно від кольору прапора, ідеології чи цілей.



Здавалося б, 80 довгих років віддаляє сьогодення від підписання у Кремлі сумнозвісного пакту Молотова-Ріббентропа між двома тоталітарними режимами, від пакту, який став рубіконом, що відділив Європу, і насамперед Україну, від початку найкривавішої трагедії в людській історії.



Однак, цинічно прикриваючись викривленою пам’яттю Другої світової війни, нинішня кремлівська влада розв’язала смертоносну війну проти України, окупувавши частину Донбасу і Крим.

Та чи може влада, яка так ненаситно плекає пам'ять про кривавого тирана Сталіна, діяти по-іншому?



Та чи варто ще заглядати в очі кремлівських керівників, даремно шукаючи там душу чи натяк на європейськість, людяність?



Сьогодні, у пам'ять про невинно загиблих і замордованих, згадуючи страшну ціну політичної короткозорості, нашим моральним обов’язком є не допустити повторення подібних злочинів.



Сьогодні у нас немає альтернативи європейській солідарності, єдності та безкомпромісності у захисті наших спільних цінностей.

Лише так зможемо не допустити нове лихо.



Нехай мир та злагода назавжди запанують на землі вільної України та процвітаючої Європи!

Джерело: блог Петра Порошенка

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