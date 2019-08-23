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    Думки вголос

    Прикриваючись викривленою пам’яттю Другої світової, Путін розв’язав війну проти України

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Зневага до людського життя &ndash; це найперша ознака всіх авторитарних і тоталітарних режимів, незалежно від кольору прапора, ідеології чи цілей - Прикриваючись викривленою пам’яттю Другої світової, Путін розв’язав війну проти України
    Зневага до людського життя – це найперша ознака всіх авторитарних і тоталітарних режимів, незалежно від кольору прапора, ідеології чи цілей

    Сьогодні у нас немає альтернативи європейській солідарності, єдності та безкомпромісності у захисті наших спільних цінностей

    У Загальноєвропейський день пам’яті жертв сталінізму і нацизму схиляємо голови і молимось за мільйони невинних душ, які стали жертвами найжорстокіших репресивних машин світу.

    Зневага до людського життя – це найперша ознака всіх авторитарних і тоталітарних режимів, незалежно від кольору прапора, ідеології чи цілей.

    Здавалося б, 80 довгих років віддаляє сьогодення від підписання у Кремлі сумнозвісного пакту Молотова-Ріббентропа між двома тоталітарними режимами, від пакту, який став рубіконом, що відділив Європу, і насамперед Україну, від початку найкривавішої трагедії в людській історії.

    Однак, цинічно прикриваючись викривленою пам’яттю Другої світової війни, нинішня кремлівська влада розв’язала смертоносну війну проти України, окупувавши частину Донбасу і Крим.

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    Та чи може влада, яка так ненаситно плекає пам'ять про кривавого тирана Сталіна, діяти по-іншому?

    Та чи варто ще заглядати в очі кремлівських керівників, даремно шукаючи там душу чи натяк на європейськість, людяність?

    Сьогодні, у пам'ять про невинно загиблих і замордованих, згадуючи страшну ціну політичної короткозорості, нашим моральним обов’язком є не допустити повторення подібних злочинів.

    Сьогодні у нас немає альтернативи європейській солідарності, єдності та безкомпромісності у захисті наших спільних цінностей.

    Лише так зможемо не допустити нове лихо.

    Нехай мир та злагода назавжди запанують на землі вільної України та процвітаючої Європи!

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Крим Росія історія Путін Друга світова війна
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