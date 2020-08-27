Путін визнав: Росія готується до силового втручання у білоруські протести



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Путін запевняє, що резерв з числа російських силовиків був створений на прохання президента Білорусі Олександра Лукашенка

Росія створила резерв із співробітників правоохоронних органів, що за необхідності надасть допомогу Білорусі

У Росії сформований резерв із співробітників правоохоронних органів, що за необхідності надасть допомогу Білорусі. Про це повідомив російський президент Путін, інформують росЗМІ.

За його словами, резерв з російських силовиків був створений на прохання президента Білорусі Олександра Лукашенка. «Але ми домовилися також, що він не буде використаний до тих пір, поки ситуація не вийде з-під контролю», - підкреслив Путін.

Як повідомляє Росія 24, Путін вперше прокоментував події у сусідній республіці.

За його словами, попри все Росія у ситуації з Білоруссю поводить себе стриманіше і нейтральніше, ніж європейці і американці.

Путін вважає, що на процеси в Білорусі хочуть впливати ззовні заради певних політичних інтересів.

На думку російського президента, ситуація у Білорусі вирішиться мирним шляхом, бо вже зараз вона починає вирівнюватися.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.