Більшість кримчан чекають не воду, а звільнення від окупантів

Андрій Сенченко Лідер Всеукраїнського правозахисного руху «Сила права»

Андрій Сенченко

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За роки окупації в Крим незаконно переселилося понад 300 тисяч колонізаторів

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Статус первого Президента Украины и руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу не дает Леониду Кравчуку ни права законодательной инициативы относительно выборов на оккупированных территориях, ни права восстанавливать подачу воды в оккупированный Крым. Но это не мешает ему постоянно озвучивать идеи, провоцирующие украинское общество.

Возможно, Леонид Макарович не дорожит авторитетом человека, в силу исторических обстоятельств оказавшегося у истоков независимого украинского государства, но мы, граждане Украины, дорожим независимостью страны и не готовы ею поступаться.

К сожалению, в общественном сознании укоренилась упрощенная формула «водного баланса» оккупированного Крыма, состоящая в том, что воды не хватает для военной базы и промышленности. Ее постоянно эксплуатируют как спикеры, выступающие с патриотических позиций, так и желающие поторговать водой под гуманитарным предлогом.

Ситуация с обеспечением украинского населения Крыма, для которого, на самом деле, воды на полуострове достаточно, усугубляется следующими факторами.

За годы оккупации на ПМЖ в Крым незаконно переселилось более 300 тысяч колонизаторов из российской глубинки.

Кроме того, персонал военных объектов РФ, незаконно размещенных на захваченном силой полуострове, вместе с членами семей уже составляет около 100 тысяч человек.

В дополнение к перечисленному, в Крыму незаконно пребывает многотысячный отряд российских чиновников с семьями, приехавших вахтовым методом поправить свое материальное положение. И в придачу к ним строители, завезенные из РФ на строительство военных и коррупционных «федеральных» объектов.

Суммарно этот «довесок» по численности уже приближается к четверти украинского населения полуострова.

Не пересказывая в очередной раз военные аспекты проблемы, специально для Леонида Кравчука скажу: возобновление подачи воды в оккупированный Крым приведет к увеличению в разы темпов его колонизации. Россия в считанные месяцы завезет на ПМЖ не менее миллиона человек, а мы навсегда утратим свою территорию.

Как человек, не понаслышке знающий Крым и не теряющий связь со своей малой родиной, добавлю: большинство крымчан ждут не воду, а освобождение от оккупантов.

Джерело: Обозреватель

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