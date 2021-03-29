Президент Литви погодився з Байденом та назвав Путіна «вбивцею»

За словами президента Литви, Росія демонстративно не зважає на територіальну цілісність сусідніх країн, таких як Україна

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що російського президента Володимира Путіна можна назвати вбивцею.

Про це повідомляє Delfi.

«На жаль, так», – відповів Науседа на питання, чи міг би він слідом за президентом США Джо Байденом назвати Путіна вбивцею.

За словами президента Литви, Росія демонстративно не зважає на територіальну цілісність сусідніх країн, таких як Україна.

«Я бачу безліч ознак, які демонструють явну байдужість, назвемо це так, стосовно цінностей цивілізованого світу, ігнорування права націй на самовизначення, ігнорування територіальної цілісності сусідів, що Кремль останнім часом робить досить демонстративно», – сказав Науседа.

Іншим важливим аспектом, за його словами, є ситуація всередині Росії, де режим «найбільш грубим чином» переслідує лідерів опозиції, таких, як Олексій Навальний.

«І далі говорити, втягнувши голову в плечі, що, знаєте, ми шукаємо, як включитися у відносини з Росією, що я іноді чую від своїх колег в Європейському союзі - це потрібно і емоційно, і територіально бути дуже далекими від того, що називається Росією, щоб говорити таке», – зазначив Науседа.

Нещодавно президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». А ще запропонував Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі.

Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».