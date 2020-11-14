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    Вірменія і Азербайджан обмінялися тілами військових

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    Щонайменше 2317 вірменських військових загинули під час боїв навколо Нагірного Карабаху - Вірменія і Азербайджан обмінялися тілами військових
    Щонайменше 2317 вірменських військових загинули під час боїв навколо Нагірного Карабаху

    Вірменія передала тіла шести військовослужбовців, а Азербайджан – кількох

    Вірменія і Азербайджан обмінялися тілами кількох військовослужбовців, які загинули в боях за місто Шуша. Про це повідомляє Міноборони Азербайджану.

    «За посередництва і участі російських миротворчих сил, дислокованих у нагірно-карабаському регіоні, був здійснений збір тіл кількох військовослужбовців, які загинули на полі бою навколо міста Шуша. В рамках цієї гуманітарної акції тіла загиблих військовослужбовців збройних сил Вірменії були зібрані і передані вірменській стороні», – йдеться у повідомленні.

    Також в рамках цієї акції були прийняті тіла шести військовослужбовців азербайджанської армії.

    Як повідомляє Sputnik Вірменія, щонайменше 2317 вірменських військових загинули під час боїв навколо Нагірного Карабаху.

    «До цього часу службою судмедекспертизи розкрито 2317 тіл загиблих військовослужбовців, серед них є і невпізнані. Процес повернення тіл, що перебувають на території противника, тільки почався, і сторони конфлікту не можуть зараз володіти всією інформацією, поки процес іще не завершився», – поінформувала прессекретар МОЗ Вірменії Аліна Нікогосян.

    Як повідомлялося, влада Вірменії стверджує, що з Карабаху виїхала понад половина жителів.

    До слова, президент РФ Володимир Путін заявив, що в результаті війни у Нагірному Карабасі загинули чотири тисячі осіб, ще вісім тисяч отримали поранення.

    Також відомо, що Росія вербує «миротворців» на Донбасі для Нагірного Карабаху

    Нагадаємо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.


    Теги: Міноборони смерть Азербайджан військові Вірменія
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