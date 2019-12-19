Путін збирається вп’яте очолити Росію



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Путін не збирається йти з посади президента РФ

Глава РФ хоче скасувати норми конституції, які обмежують кількість термінів правління

Глава Росії Володимир Путін натякнув, що збирається і на наступних президентських виборах – таким чином, він планує очолити РФ вже вп’яте. Про це він сказав під час пресконференції за підсумками року, відповідаючи на запитання про доцільність внесення змін до конституції РФ.

«Ваш покірний слуга мав можливість відслужити два терміни поспіль, потім перерватися і знову балотуватися. Можливо, такі поправки (які дозволяють одній особі бути президентом не більше двох термінів поспіль, - «Главком») в Конституції можна скасувати», - зазначив він.

Як відомо, Путін пробув президентом РФ вже чотири терміни: 7 травня 2000 - 7 травня 2004 року, 7 травня 2004 - 7 травня 2008 року. Потім з 7 травня 2008 по 7 травня 2012 країну очолював Дмитро Мєдвєдєв, а далі - знову Путін, причому двічі: 7 травня 2012 - 7 травня 2018 (термін подовжено на 2 роки), і з 7 травня 2018 донині.

Нагадаємо, Путін також розказав, що експрезидент України Петро Порошенко під час укладання перших Мінських угод начебто наполягав на тому, щоб під документом поставили підписи ватажки терористів «Л/ДНР», хоч ті відмовлялися це робити.

Як повідомлялось, сьогодні у Москві проходить щорічна «велика прес-конференція» президента Росії Володимира Путіна.