Путін знищив в Україні свою п’яту колону – Геращенко

В Україні немає проросійських політиків, вважає радник міністра внутрішніх справ

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, шо після вторгнення Росії в Україні зникла п’ята колона Кремля. Про це він сказав в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, передає «Главком».

«Путін знищив в Україні свою п’яту колону. В Україні немає проросійських політиків. Зокрема, Добкін записався у територіальну оборону Харкова, Шуфрич проголосував за конфіскацію російського майна, Мураєв просто зник», – наголосив Геращенко.

Він попередив: якщо хтось публічно заявлятиме проросійські погляди, то на нього може чекати доля голови Кременецької ОТГ Володимира Струка, який був затятим прихильником «ЛНР». На початку березня його вбили невідомі.

Окремо радник міністра додав, Україна поверне Крим після того, як Володимир Путін залишить пост президента Росії.

«Поки Путін при владі він не віддасть Крим. У такому випадку росіяни будуть відрізані від світу і житимуть у злиднях. Нині Путін уже думає, як відключити Google і Youtube. Що стосується Донбасу, то там буде успішний наступ української армії і ми його повернемо», – зазначив Геращенко.

Нагадаємо, в Україні триває 15 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.