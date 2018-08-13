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    У світі

    Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з «недружнім» Трампом

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    Глава МЗС РФ Сергій Лавров&nbsp; - Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з «недружнім» Трампом
    Глава МЗС РФ Сергій Лавров 

    Лавров зазначив, що РФ ніколи не уникала контактів з представниками країн, які «проводять явно недружню політику

    Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про готовність Росії «зустрічатися з представниками навіть тих країн, які проводять недружню політику, в тому числі – США».

    Про це Лавров заявив 12 серпня, повідомляє «Тасс».

    Коментуючи питання про актуальність зустрічі після заяв Вашингтона про санкції, Лавров зазначив: «Ми ніколи не уникали контактів, у т.ч. з представниками країн, які проводять явно недружню політику щодо нас».

    «Якщо лідери відчують необхідність зустрітися і повернутися до тих питань, які, як нам здавалося, мають об'єднувати Росію і США, але які викликають відторгнення у деяких кіл всередині США, думаю, така зустріч відбудеться», - додав він.

    Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров у п'ятницю, 10 серпня, провів телефонну розмову з держсекретарем США Майком Помпео, у якій висловив неприйняття нових американських санкцій стосовно Росії.

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