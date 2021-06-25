П'ять мільйонів урятованих життів за 15 років. Фонд Ріната Ахметова підбив підсумки
Фонд підбив підсумки благодійної роботи та назвав результати за основними напрямами
Відбувся підсумковий захід «15 років Фонду Ріната Ахметова: сила допомоги однієї людини».
«Я думаю, рішення займатися благодійністю можейти виключно від серця. Тому відчути потрібно тільки одне – величезне бажання допомогти людям, величезне бажання не дати комусь залишитися один на один з бідою. Якщо у душі, в серці вихочете допомагати, якщо ви не можете пройти повзчужу біду, значить, благодійність – ваш шлях і ваше покликання», – зазначив Засновник Фонду Рінат Ахметов.
Член Наглядової ради Фонду Наталя Ємченко повідомила, що зараз робота зосереджена на трьохосновних напрямах: «Рінат Ахметов – Порятунок життів» (медицина і здоров'я), «Рінат Ахметов – Дітям», «Рінат Ахметов – Допоможемо» (підтримка Мирного Донбасу). Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 5 мільйонам людей за 15 років. Це наймасштабніший внесок однієї людини в життя інших.
«Найбільший внесок у цю цифру – результат роботи Гуманітарного Штабу Фонду Ріната Ахматова – 3,5 мільйони осіб; ще понад мільйон – «Рінат Ахметов – Порятунок життів», це проєкти у сфері медицини; і майже 500 тисяч – «Рінат Ахметов – Дітям». Аудиторія інших проєктів Фонду, від новорічної Акції до наших діджитал-проєктів, становить не менше 6 мільйонів людей», – сказала Наталя Ємченко.
Програма «Рінат Ахметов – Дітям» охоплює допомогою 1,4 млн осіб. Фондом реалізовувалися різні проєкти і програми, в рамках яких здійснювалося передавання медикаментів для маленьких пацієнтів, проводилася імплантація дітям із вадами серця і туговухістю, 10 тисяч дітей-сиріт знайшли батьків, усиновителі відвідують тренінги та вебінари, організовані Фондом, отримують онлайн-консультації. Міністр соцполітики України Наталія Лазебна відзначила важливість багаторічної співпраці Фонду з держорганами влади.
«У нас є 17 тисяч дітей, які чекають і потенційно могли б бути усиновлені. І є фахівці Фонду, які допомагають робити тренінгові програми адаптації, щоб сім'я була готова прийняти дитину. І ми дуже чекаємо, коли всі ці дітки знайдуть свої сім'ї», – сказала Наталія Лазебна.
Окрему увагу було приділено найбільшій програмі Фонду «Рінат Ахметов – Допоможемо». Вона почала діяти у 2014 році для надання допомогижителям Луганської та Донецької областей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту. Результати дослідження британської компанії Envoy Partnership свідчать, що ця програмадопомогла вижити 3,5 мільйонам людей і запобігла гуманітарній катастрофі на Донбасі. Також більше60 000 людей отримали психологічну підтримкуФонду.
Крім того, Фонд реалізує масштабні проєкти у рамках програми «Рінат Ахметов – Порятунок життів», а саме: «200 швидких для України», «Боротьба з Covid-19 в Україні», «Зупинимо туберкульоз в Україні», «Рак виліковний». Значимість останнього високо оцінив т.в.о. директора Національного інституту раку Андрій Шипко.
«Те, що зробив Фонд за ці 15 років – це вклад умайбутнє нашої країни. Дуже дякую колективу Фонду та особисто Рінату Леонідовичу Ахметову», – сказав Шипко.
Рінат Ахметов виділив на боротьбу з пандемією Covid-19 понад 300 мільйонів гривень. Державні лікарні отримали 337 тисяч експрес-тестів, більшніж 200 тисяч засобів індивідуального захисту й витратних матеріалів, 155 кисневих концентраторів, 207 апаратів ШВЛ.
«Я хочу від імені своїх колег передати великусердечну подяку, низький уклін Рінату Леонідовичу. Медикам теж потрібна моральна підтримка, тому що, працюючи в певних умовах, іноді не вистачає сил, а вони повинні звідкись братися», – сказав завідувач анестезіологічного відділення Харківського міського клінічного пологового будинку №2 ім. М.Х. Гельферіха Олександр Кайдалов.
Програма «Рінат Ахметов – Порятунок життів» допомогла вижити 1 мільйону людей.
Згідно з даними соціологічного дослідження КМІС, 95% українців знають про роботу Фонду Ріната Ахметова, а його діяльність позитивно оцінюють70% жителів України і 87% жителів Донбасу.
«Хочу подякувати Засновнику Фонду Рінату Ахметову за готовність допомагати так довго й так системно і сказати велике спасибі за ваш імпульс, за вашу допомогу від серця, за вашу готовність допомагати тим, кому ця допомога найбільш потрібна», – сказала Член Наглядової ради Фонду Наталя Ємченко.