Ще мінус 280 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога

Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Краматорському напрямку

Збройні сили України протягом доби ліквідували 280 окупантів та 14 ворожих танків. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 39520 бійців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати Росії на 24 липня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 39520 (+280) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1722 (+14) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3942 (+13) од.;

артилерійських систем – 869 (+5) од.;

РСЗВ ‒ 255 (+2) од.;

засоби ППО ‒ 113 (+0) од.;

літаків – 221 (+0) од.;

гелікоптерів – 188 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 714 (+0);

крилаті ракети ‒ 170 (+3);

кораблі / катери ‒ 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2823 (+3) од.;

спеціальна техніка ‒ 73 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили завдали влучного удару по позиціях, які займав підрозділ російського ОМОНу, привезеного на Донбас аж з-під японського кордону. Також ЗСУ на півдні знищили понад 50 рашистів та розгромили склад боєприпасів.

Нагадаємо, українська розвідка пояснила, чому Путін не оголошує в Росії загальну мобілізацію.