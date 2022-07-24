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    Події в Україні

    Ще мінус 280 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога

    Збройні сили України протягом доби ліквідували 280 окупантів - Ще мінус 280 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога
    Збройні сили України протягом доби ліквідували 280 окупантів
    фото з відкритих джерел

    Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Краматорському напрямку

    Збройні сили України протягом доби ліквідували 280 окупантів та 14 ворожих танків. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 39520 бійців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

    Загальні бойові втрати Росії на 24 липня орієнтовно склали:

    • особового складу ‒ близько 39520 (+280) осіб ліквідовано;
    • танків ‒ 1722 (+14) од.;
    • бойових броньованих машин ‒ 3942 (+13) од.;
    • артилерійських систем – 869 (+5) од.;
    • РСЗВ ‒ 255 (+2) од.;
    • засоби ППО ‒ 113 (+0) од.;
    • літаків – 221 (+0) од.;
    • гелікоптерів – 188 (+0) од.;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 714 (+0);
    • крилаті ракети ‒ 170 (+3);
    • кораблі / катери ‒ 15 (+0) од.;
    • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2823 (+3) од.;
    • спеціальна техніка ‒ 73 (+1).

    Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

    Раніше повідомлялося, що Збройні сили завдали влучного удару по позиціях, які займав підрозділ російського ОМОНу, привезеного на Донбас аж з-під японського кордону. Також ЗСУ на півдні знищили понад 50 рашистів та розгромили склад боєприпасів.

    Нагадаємо, українська розвідка пояснила, чому Путін не оголошує в Росії загальну мобілізацію.

    Теги: розвідка росія окупанти Донбас ЗСУ війна путін Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Ще мінус 280 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога