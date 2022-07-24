Ще мінус 280 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога
Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Краматорському напрямку
Збройні сили України протягом доби ліквідували 280 окупантів та 14 ворожих танків. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 39520 бійців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати Росії на 24 липня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 39520 (+280) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1722 (+14) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 3942 (+13) од.;
- артилерійських систем – 869 (+5) од.;
- РСЗВ ‒ 255 (+2) од.;
- засоби ППО ‒ 113 (+0) од.;
- літаків – 221 (+0) од.;
- гелікоптерів – 188 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 714 (+0);
- крилаті ракети ‒ 170 (+3);
- кораблі / катери ‒ 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2823 (+3) од.;
- спеціальна техніка ‒ 73 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
Раніше повідомлялося, що Збройні сили завдали влучного удару по позиціях, які займав підрозділ російського ОМОНу, привезеного на Донбас аж з-під японського кордону. Також ЗСУ на півдні знищили понад 50 рашистів та розгромили склад боєприпасів.
Нагадаємо, українська розвідка пояснила, чому Путін не оголошує в Росії загальну мобілізацію.