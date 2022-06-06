Президент розповів про найскладніші ділянки фронту

Найскладнішими ділянками для ЗСУ на фронті є Запорізький та Сєвєродонецький напрямки

Найскладнішими ділянками для Збройних сил України на фронті є Запорізький та Сєвєродонецький напрямки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський журналістам.

«На Сєвєродонецькому напрямку Україна тримає ситуацію. Їх більше, вони потужніші, але ми маємо шанс утримати наступ», – розповів президент.

Президент зазначив, що зараз це місто не можна віддавати загарбникам, тому що його деокупація «даватиметься дуже великими жертвами».

«У Сєвєродонецьку зараз відсотків 10-15 залишилося (місцевих жителів, – ред.). У Лисичанську приблизно стільки ж. Але ми вчора їхали, людей на вулицях не видно, лише наші військові», – додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов, проінспектував роботу підрозділів ГУР МО в місті Сєвєродонецьк. За його словами, на сьогодні це «найгарячіший» напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога. На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії. Попри це, українські військові поступово витісняють окупантів з міста.

Триває 103-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Запеклі бойові дії ведуться на Донецькому напрямку, де підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення.

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