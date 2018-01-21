П’ятдесят українців, звільнених з полону, ще перебувають у лікарнях

Звільнені з колону отримують комплекс лікувальних та реабілітаційних заходів

Сьогодні в медичних закладах Києва залишається 42 людини, звільнені з полону бойовиків 27 грудня. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомила керівниця офісу уповноваженого президента з питань реабілітації учасників АТО Наталя Зарецька. «Ще восьмеро людей перебувають в медичних закладах в регіонах» — додала



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Звільнені з колону отримують комплекс лікувальних та реабілітаційних заходів

Сьогодні в медичних закладах Києва залишається 42 людини, звільнені з полону бойовиків 27 грудня. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомила керівниця офісу уповноваженого президента з питань реабілітації учасників АТО Наталя Зарецька.

«Ще восьмеро людей перебувають в медичних закладах в регіонах» — додала Зарецька.

Вона зазначила, що звільнені з колону отримують комплекс лікувальних та реабілітаційних заходів.

Декому зі звільнених зробили необхідні операції

«Дуже системно і ґрунтовно надається стоматологічна допомога. Одразу скажу, що лікування, реабілітація відбуваються за державний кошт», — наголосила Зарецька.

За її словами, до надання стоматологічних послуг звільненим з полону підключилися волонтери.

Нагадаємо, 27 грудня 2017 року неподалік від лінії розмежування на Донбасі відбувся масштабний обмін заручниками, в ході якого Україна передала бойовикам 233 особи, ті натомість - 73 особи.

Одна з полонених (74-та) висловила бажання залишитися в окупованому Донецьку за сімейними обставинами.

Відразу після цього обміну стало відомо про початок підготовки нового. Про це, зокрема, заявив президент Петро Порошенко.

Другий етап обміну полонених може відбутись цього року за формулою «70 на 20».

Як повідомлялося, 18 січня у Мінську відбувалося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Це перше засідання контактної групи після проведеного 27 грудня обміну полоненими. Зокрема, на переговорах представники України та підконтрольні Росії представники ОРДЛО обмінялися списками утримуваних осіб для проведення обміну.