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    П’ятеро українських моряків повернулися після єгипетського полону

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    <p>&laquo;Найважчий період був, коли екіпаж розбили по групах і зачинили вже в приміщеннях&raquo;, - розповів старший помічник капітана Геннадій Навоєнко</p> - П’ятеро українських моряків повернулися після єгипетського полону

    «Найважчий період був, коли екіпаж розбили по групах і зачинили вже в приміщеннях», - розповів старший помічник капітана Геннадій Навоєнко

    Ще четверо українців повертаються додому 28 травня

    До України почали повертатися українські моряки з танкера «Sea Shark», який в грудні минулого року затримали в Єгипті за незаконний перетин кордону.

    Як повідомляє ТСН, четверо з 17 мореплавців зранку 27 травня прилетіли в Одесу, ще один - в Херсон. Ще четверо українців повертаються додому завтра.

    Капітан Віталій Нестеренко та ще восьмеро моряків поки перебувають на військовій базі в порту Айн-Сохна неподалік від Каїра. Коли їх звільнять, невідомо.

    Телефоном капітан розповів, що у грудні судно дрейфувало у відкритому морі, і в територіальні води Єгипту зайшло випадково. Компанії-судновласнику Єгипет виставив штраф, а у членів екіпажу забрали документи.

    Українці, яких нарешті відпустили додому, кажуть - з ними поводилися гірше, ніж з полоненими.

    «Найважчий період був, коли екіпаж розбили по групах і зачинили вже в приміщеннях. Не дали вільного переміщення судном і почали вже застосовувати силу», - говорить старпом Геннадій Навоєнко.

    Раніше повідомлялося, що єгипетські військові відпустили першу групу моряків з заарештованого ними танкера «Sea Shark».

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