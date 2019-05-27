П’ятеро українських моряків повернулися після єгипетського полону



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«Найважчий період був, коли екіпаж розбили по групах і зачинили вже в приміщеннях», - розповів старший помічник капітана Геннадій Навоєнко

Ще четверо українців повертаються додому 28 травня

До України почали повертатися українські моряки з танкера «Sea Shark», який в грудні минулого року затримали в Єгипті за незаконний перетин кордону.

Як повідомляє ТСН, четверо з 17 мореплавців зранку 27 травня прилетіли в Одесу, ще один - в Херсон. Ще четверо українців повертаються додому завтра.

Капітан Віталій Нестеренко та ще восьмеро моряків поки перебувають на військовій базі в порту Айн-Сохна неподалік від Каїра. Коли їх звільнять, невідомо.

Телефоном капітан розповів, що у грудні судно дрейфувало у відкритому морі, і в територіальні води Єгипту зайшло випадково. Компанії-судновласнику Єгипет виставив штраф, а у членів екіпажу забрали документи.

Українці, яких нарешті відпустили додому, кажуть - з ними поводилися гірше, ніж з полоненими.

«Найважчий період був, коли екіпаж розбили по групах і зачинили вже в приміщеннях. Не дали вільного переміщення судном і почали вже застосовувати силу», - говорить старпом Геннадій Навоєнко.

Раніше повідомлялося, що єгипетські військові відпустили першу групу моряків з заарештованого ними танкера «Sea Shark».