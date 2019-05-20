В Єгипті з танкера Sea Shark відпустили п'ятьох українських моряків — ЗМІ



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Загалом звільнили 10 моряків, серед них - п'ятеро громадян України, один росіянин і по двоє громадян Індії і Філіппін

Єгипетські військові відпустили першу групу моряків з заарештованого ними танкера Sea Shark, серед звільнених п'ятеро українців.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на одного з членів екіпажу.

«Звільнили 10 осіб. На даний момент вони знаходяться на військовій базі, чекають, коли консули отримають дозвіл від військових на те, щоб вивезти їх з (території) військової частини», - сказав співрозмовник.

Уточнюється, що серед звільнених - п'ятеро громадян України, один росіянин і по двоє громадян Індії і Філіппін.

За словами моряка, нині проблем з харчуванням в'язні не відчувають, проте їх тримають в одному приміщенні без умов для сну, їм як і раніше заборонено користуватися телефонами. «У цілому військові поводять себе не так агресивно, як раніше - ми просто не даємо їм приводу. Однак вони продовжують психологічний тиск на екіпаж з метою отримання даних про судно і вантажні системи», - зазначив він, наголосивши, що інформацію видавати екіпаж відмовляється.

Як повідомлялося, українського консула у Єгипті не пустили до моряків з судна Sea Shark.

Нагадаємо, капітан танкера Віталій Нестеренко 18 травня повідомив, що єгипетський флот утримує вантажний танкер з нафтою Sea Shark, на борту якого знаходяться 17 українських моряків. За його словами, життя екіпажу під загрозою, їх фактично взяли в заручники представники єгипетського флоту, які наполягають на незаконному розвантаженні танкера.

Танкер, завантажений 1,1 млн барелів сирої нафти, знаходиться на якорі в районі популярного єгипетського курорту Айн-Сохна, проте його збираються перемістити до невідомого капітану терміналу.

Посольство України в Арабській Республіці Єгипет направило ноту єгипетському МЗС з вимогою пояснити ситуацію щодо утримання флотом Єгипту вантажного танкера з нафтою Sea Shark, на борту якого знаходяться 17 українських моряків.