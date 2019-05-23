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    Рада безпеки ООН паралізована - Гутерреш

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    Антоніу Гуттереш,&nbsp;<span>9-й&nbsp;</span>генеральний секретар<span>&nbsp;</span>ООН<span>&nbsp;(з 1 січня 2017&nbsp;р.)</span> - Рада безпеки ООН паралізована - Гутерреш
    Антоніу Гуттереш, 9-й генеральний секретар ООН (з 1 січня 2017 р.)

    «Відносини між наддержавами - наприклад, США, Росією та Китаєм - ніколи не були такими дисфункціональними, як зараз»

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у четвер, 23 травня, заявив, що відносини між найпотужнішими державами світу ще ніколи не були такими розладнаними, як зараз.

    Про це повідомляє DW.

    «Відносини між наддержавами - наприклад, США, Росією та Китаєм - ніколи не були такими дисфункціональними, як зараз», - заявив генсек в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

    Саме тому, на думку Гутерреша, настільки важко зараз працювати Раді безпеки ООН. «Коли у нас справжня криза, як-от у Сирії чи навколо Ірану, майже неможливо отримати одноголосне рішення в РБ», - сказав він.

    Ця ситуація дуже непокоїть генсека ООН. «Ми бачимо, що Рада безпеки паралізована. Зважаючи на найбільші загрози миру в світі, це мене надзвичайно турбує», - сказав Гутерреш.

    Нагадаємо, 22 травня Постійний представник України Володимир Єльченко написав листа чинному президентові Ради Безпеки ООН Діану Тріаншаху Джані, у якому пояснив абсурдність спроб Росії обговорити на Радбезі український мовний закон. Раніше делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання щодо українського «мовного закону»

    Також 22 травня виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун закликала ООН виключити Росію з Ради безпеки організації. Про це вона сказала під час виступу на 72 сесії Всесвітньої організації охорони здоров'я в Женеві

     

    США ООН криза
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