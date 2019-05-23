Рада безпеки ООН паралізована - Гутерреш



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Антоніу Гуттереш, 9-й генеральний секретар ООН (з 1 січня 2017 р.)

«Відносини між наддержавами - наприклад, США, Росією та Китаєм - ніколи не були такими дисфункціональними, як зараз»

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у четвер, 23 травня, заявив, що відносини між найпотужнішими державами світу ще ніколи не були такими розладнаними, як зараз.

Про це повідомляє DW.

«Відносини між наддержавами - наприклад, США, Росією та Китаєм - ніколи не були такими дисфункціональними, як зараз», - заявив генсек в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Саме тому, на думку Гутерреша, настільки важко зараз працювати Раді безпеки ООН. «Коли у нас справжня криза, як-от у Сирії чи навколо Ірану, майже неможливо отримати одноголосне рішення в РБ», - сказав він.

Ця ситуація дуже непокоїть генсека ООН. «Ми бачимо, що Рада безпеки паралізована. Зважаючи на найбільші загрози миру в світі, це мене надзвичайно турбує», - сказав Гутерреш.

Нагадаємо, 22 травня Постійний представник України Володимир Єльченко написав листа чинному президентові Ради Безпеки ООН Діану Тріаншаху Джані, у якому пояснив абсурдність спроб Росії обговорити на Радбезі український мовний закон. Раніше делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання щодо українського «мовного закону»

Також 22 травня виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун закликала ООН виключити Росію з Ради безпеки організації. Про це вона сказала під час виступу на 72 сесії Всесвітньої організації охорони здоров'я в Женеві