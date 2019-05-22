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    Супрун закликала ООН виключити Росію з Радбезу

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    В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун - Супрун закликала ООН виключити Росію з Радбезу
    В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун

    Виступаючи в Женеві на сесії ВООЗ Супрун звинуватила РФ в порушенні міжнародного права

    Виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун закликала ООН виключити Росію з Ради безпеки організації. Про це вона сказала під час виступу на 72 сесії Всесвітньої організації охорони здоров'я в Женеві, повідомляється на сайті МОЗ.

    Вона зазначила просування реформи системи охорони здоров'я в Україні, яка відбулася на тлі п'ятирічної агресії з боку Російської Федерації. Супрун підкреслила, що РФ весь цей час продовжує порушувати міжнародне право і права людини.

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    «ООН не повинна терпіти присутність Російської Федерації в Раді безпеки, поки та не повернеться до системи міжнародного права», - заявила Супрун.

    Вона зазначила, що Росія не може бути в Радбезі, поки вона не виведе свої війська з території Донбасу і Криму, доки вона не звільнить військовополонених та політв'язнів.

    Супрун також закликала ВООЗ та інші міжнародні організації відмовитися від російського фінансування, «щоб не стати заручниками Кремля». Вона також зазначила, що необхідно зберегти й розширити санкції проти Росії.

    Нагадаємо, 17 травня делегація Росії звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання за Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

    Проте Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй більшістю голосів заблокувала пропозицію Росії. Проти обговорення проголосували шість країн: Сполучені Штати, Франція, Великобританія, Німеччина, Бельгія і Польща.

     

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